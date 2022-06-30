聽新聞
test
0:00 / 0:00
別因為鳳梨芯太硬就丟掉 大廚傳授一招做成「美味熱帶果汁」
鳳梨是熱帶的水果，酸甜的味道加上富含維生素C等營養，讓鳳梨受到許多人的喜愛。最近有日本網友，更分享了利用鳳梨的芯，所製作出來的美味飲品，讓人能夠以不同方式，享用到鳳梨的美味。
根據日本媒體「grape」報導，在東京一家餐廳擔任主廚的twitter網友「HG7654321」最近分享，表示只要將鳳梨芯加到柳橙汁裡面，稍微煮過後放置一個晚上，就能製作出超美味的「熱帶果汁」。
🍍パイナップルの芯はオレンジジュースで軽く煮てから一晩置くと超美味しいトロピカルジュースになるから全人類にやってほしい。 pic.twitter.com/Wragd7eEUx— 麦ライス@シェフ/料理家 (@HG7654321) June 26, 2022
HG7654321指出，鳳梨芯的比例要放多少都可調整，而鳳梨芯放得越多，做出來的果汁也就會越美味。對於可能喜歡鳳梨味道，但又嫌芯太硬不好咬的人來說，此作法可以完美解決這個問題。
網友們也紛紛表示「馬上就來試試看」、「我的鳳梨芯已經在垃圾桶了」、「看來以後該買整顆的鳳梨了」、「50幾年來都把芯拿去丟掉了，原來可以跟柳橙汁配」、「感覺超好喝的」、「其實當成蔬菜生吃也不錯」、「昨天扔掉了，應該早點告訴我的」、「我媽倒是常會洗過，跟皮一起煮成茶」、「我家是拿來跟白酒一起煮」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言