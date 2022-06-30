別因為鳳梨芯太硬就丟掉 大廚傳授一招做成「美味熱帶果汁」

鳳梨是熱帶的水果，酸甜的味道加上富含維生素C等營養，讓鳳梨受到許多人的喜愛。最近有日本網友，更分享了利用鳳梨的芯，所製作出來的美味飲品，讓人能夠以不同方式，享用到鳳梨的美味。

根據日本媒體「grape」報導，在東京一家餐廳擔任主廚的twitter網友「HG7654321」最近分享，表示只要將鳳梨芯加到柳橙汁裡面，稍微煮過後放置一個晚上，就能製作出超美味的「熱帶果汁」。

HG7654321指出，鳳梨芯的比例要放多少都可調整，而鳳梨芯放得越多，做出來的果汁也就會越美味。對於可能喜歡鳳梨味道，但又嫌芯太硬不好咬的人來說，此作法可以完美解決這個問題。

網友們也紛紛表示「馬上就來試試看」、「我的鳳梨芯已經在垃圾桶了」、「看來以後該買整顆的鳳梨了」、「50幾年來都把芯拿去丟掉了，原來可以跟柳橙汁配」、「感覺超好喝的」、「其實當成蔬菜生吃也不錯」、「昨天扔掉了，應該早點告訴我的」、「我媽倒是常會洗過，跟皮一起煮成茶」、「我家是拿來跟白酒一起煮」。