全台僅分布一處 17種極度瀕危植物一次展出

農委會林業試驗所、林務局7月1日起，將在墾丁森林遊樂區舉辦「方舟中方舟」珍稀植物展，以恆春半島原生特稀有植物為環境教育展示主軸，實際了解台灣稀有植物保育現況，展出高達78種珍稀植物，其中有17種「命懸一線」的極度瀕危植物，在全台國境僅分布於一處，例如恆春半島的蒟蒻薯、中華雙蓋蕨、雅美萬代蘭等。

「方舟中方舟」珍稀植物展緣起於林試所的「國家植物園方舟計畫」，以台灣原生稀有植物蒐集、保種、繁殖、復育為目標。林試所恆春研究中心、林務局屏東林區管理處、屏東科技大學森林系合作下，去年12月30日於墾丁森林遊樂區花榭溫室正式開展，今年林試所更邀集墾丁國家公園管理處、畜產試驗所恆春分所，合力推出「第2波」展示成果。

第2波方舟展特色，台灣珍稀植物展出項目從原本的55種大幅增加至78種，也有17種極度瀕危植物，可說「命懸一線」，且在國境範圍僅分布一處，例如僅存於恆春半島的蒟蒻薯、多花山柑、台灣木藍，以及原本存在，但今後可能永遠退出恆春半島的中華雙蓋蕨、田代氏鼠尾草、囊稃竹、雅美萬代蘭，運用模擬生境栽植方式，集中展示於國人眼前，是在野外絕對看不到的稀奇景緻。