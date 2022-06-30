110年死亡數上升與疫情關聯低 超額死亡仍為負

衛福部今天公布去年10大死因及總死亡人數統計，其中總死亡人數18.4萬人，較前年增1.1萬人，雖然台灣去年經歷COVID-19社區大流行，但研判死亡人數上升與疫情關聯低，整體超額死亡仍為負數。

衛福部統計，民國110年死亡人數共18萬4172人，較109年增加1萬1105人，死亡率為每10萬人口784.8人，增加6.9%；若依世界衛生組織（WHO）世界人口結構調整後，標準化死亡率為每10萬人口405.5人，增加3.8%。

110年死亡率及標準化死亡率同時增加，是自105年霸王寒流後首見「死亡雙率」同上升，衛福部統計處副處長劉訓蓉分析，110年死亡增幅主要是人口老化，65歲以上增加1萬280人，及110年1月有1/3日子為低溫，增加1808人死亡，上述兩大因素影響。

台灣110年經歷COVID-19大流行，各界關注疫情對死亡增幅影響，劉訓蓉說，110年受疫情影響死亡為896人，包含海外死亡的57名台灣民眾，COVID-19死因排名第19名，死亡年齡中位數為72歲，這個數據與「人口老化」及「低溫」造成的死亡增加人數相比，可研判增幅與疫情較無關聯。

109年因防疫措施致使社會減少接觸，死亡率為歷年最低，110年雖微幅增加，仍為歷年次低。

值得注意的是，劉訓蓉表示，去年因為疫情3級警戒，社會活動大幅度銳減，運輸事故較109年減少85人，死亡人數創歷史新低；肺炎及流感死亡人數及死亡率連續2年呈下降趨勢。

雖然110年較109年死亡人數增加，但劉訓蓉表示，透過機器學習模型推估，110年台灣整體超額死亡為負數，甚至從2020年出現COVID-19疫情至今年5月底，台灣及紐西蘭仍是世界上「唯二」沒有出現超額死亡的國家。

分析110年10大死因，癌症仍高居首位，蟬聯40年10大死因之首，造成5萬1656人死亡，其次為心臟疾病造成2萬1852人死亡，肺炎釀1萬3549人死亡，後續為腦血管疾病、糖尿病、高血壓、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

上述10大死因死亡人數合計14萬1123人，占總死亡人數76.6%，劉訓蓉分析，以高血壓性疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病增加較多，肺炎死亡人數則減1.4%。

若就年齡別分析，死亡人口年齡主要分布在65歲以上，死亡人數增加1萬280人，占總死亡人數占93%，近5年65歲以上人口每年約增16萬至17萬人，受該年齡層人口快速增加影響，死亡人數隨之增加；若剔除人口規模因素後的死亡率觀察，105至109年65歲以上每10萬人口死亡率逐年下降。

另外，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25至44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。