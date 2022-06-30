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胸痛記住這口訣 出現這4狀況需注意是否為急性心肌梗塞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
楊大緯分享胸痛口訣，若出現4種情形需注意是不是圖／翻攝自楊大緯臉書
楊大緯分享胸痛口訣，若出現4種情形需注意是不是圖／翻攝自楊大緯臉書

胸痛有很多原因造成，其中最致命的就是急性心肌梗塞，國軍桃園總醫院急診醫學科醫師楊大緯教民眾口訣，「胸痛要找急診醫護ER Doctor & Nurse」，E R D N 4個英文字母分別代表不同狀況，若出現2個以上的症狀，就需高度懷疑是急性心肌梗塞。

楊大緯分享在急診天天都會遇到胸痛病患，造成原因很多，其中最致命的為急性心肌梗塞，同時可能合併不同症狀，因此教大家胸痛要找急診醫護ER Doctor & Nurse的口訣，E R D N 4個英文字母分別代表不同狀況。

第一，Exertion費力，在臨床常見的情境是病人可能是五六十歲的男性，有抽菸病史，本身是工人，做工費力的時候突然引發胸痛；第二，Radiation輻射，胸痛桶處可能輻射到下巴、肩膀甚至到背部。

第三，Diaphoresis冒冷汗，台語叫流清汗，真正這種情形的病患到急診時，很明顯看到病人整個臉都是水，衣服也都濕成一片；第四，Nausea & Vomiting噁心嘔吐，病人通常都會吐個不停。

楊大緯說，如果只是單純胸痛就是低度懷疑，若合併上述4點其中1項症狀，為中度懷疑，若合併超過2項以上症狀是高度懷疑是急性心肌梗塞所造成的胸痛。

心肌梗塞

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