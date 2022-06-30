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明起高雄這兩區停水20小時 預計3萬6260 戶受影響

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
台灣自來水公司第七區管理處公告明起林園、大寮兩區，將有3萬6260 戶暫停供水。記者陳弘逸／攝影
台灣自來水公司第七區管理處公告明起林園、大寮兩區，將有3萬6260 戶暫停供水。記者陳弘逸／攝影

台灣自來水公司第七區管理處，日前巡查發現高雄大寮區拷潭給水廠有漏水現象，經過開挖發現漏水現象；為確保供水穩定明天上午起至後天凌晨，緊急辦理停水搶修，預計停水20小時，影響範圍包括林園、大寮兩區，將有3萬6260 戶暫停供水，水公司也提醒民眾提早儲水。

水公司指出，近日巡查發現大寮區仁德路有漏水現象，開挖探查發現700mm 送水幹管，因鋼管鏽蝕漏水，為確保大寮區、林園區供水穩定，7 月 1 日上午 8 時至7月2日凌晨4時，將緊急辦理停水搶修。

這次停水搶修，影響範圍包括林園區全區，大寮區昭明里、新厝里、會結里、拷潭里、內坑里、會社里、潮寮里、過溪里、義仁里、大寮里等將有3萬6260 戶停水。

另大寮區內坑里及林園區清水岩一帶約1348 戶，為延後復水區需等到7月2日上午7時才恢復供水。

水公司提醒，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，且停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

台灣自來水公司第七區管理處公告明起林園、大寮兩區，將有3萬6260 戶暫停供水。圖／取自台灣自來水公司官網
台灣自來水公司第七區管理處公告明起林園、大寮兩區，將有3萬6260 戶暫停供水。圖／取自台灣自來水公司官網

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