明起高雄這兩區停水20小時 預計3萬6260 戶受影響

想要維持口腔衛生，許多人或許都有「每天三餐飯後刷牙」的習慣。不過也有的人選擇只刷一次牙，或者一天刷牙次數多達四、五次的狀況。日本牙科醫師高谷秀雄近來就分享，怎麼樣的刷牙頻率才是最合適的。

2022-06-30 11:09