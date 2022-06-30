外國專業人才申辦居留 移民署7月試辦線上作業
為提供外國專業人才更便捷服務，移民署今天表示，除現行臨櫃申請方式外，7月1日起針對已取得勞動部聘僱許可的外國專業人才及其外籍親屬，將先行試辦線上申辦居留證服務。
移民署今天發布新聞稿表示，目前外國專業人才及其外籍親屬若要申請外僑居留證需臨櫃申請，但為提供其更便捷服務，預計自7月1日起，對於已取得勞動部聘僱許可的外國專業人才，開辦網路線上申辦居留證服務，任何時間都可隨時申辦，且免除舟車往返和等待時間。
同時，上述申請者的來台依親外籍親屬也可隨同辦理居留證。
移民署說，後續將視辦理成效，再評估擴及教育部等其他核發聘僱許可的機關。
此外，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間剛入境的外國專業人才及其外籍親屬，在入境隔離期間即可使用線上申辦系統辦理外僑居留證，無須等到隔離期滿。
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