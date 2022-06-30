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投身偏鄉行醫41歲腎衰竭 玉榮鄭吟豪獲妻捐腎完成移植

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里榮民醫院婦產科醫師鄭吟豪（中）接受妻子吳宜玲（右）捐腎，在花蓮慈院器官植移中心主任陳言丞（左）團隊執行下，完成活腎移植。記者王燕華／攝影
花蓮玉里榮民醫院婦產科醫師鄭吟豪（中）接受妻子吳宜玲（右）捐腎，在花蓮慈院器官植移中心主任陳言丞（左）團隊執行下，完成活腎移植。記者王燕華／攝影

台北榮民總醫院玉里分院醫師鄭吟豪是花蓮偏鄉重要的婦產科醫師，工作忙碌加上自身免疫疾病，才41歲就因腎衰竭面臨洗腎；妻子吳宜玲捐出左腎，這個月中旬由花蓮慈濟醫院團隊進行活腎移植，預後恢復良好，鄭吟豪今天回診，感謝妻子和慈院團隊讓他重新有了一顆健康的腎臟。

鄭吟豪和小他1歲的吳宜玲在花蓮求學時相識、相戀，兩人分別就讀慈濟大學、慈濟科技大學，雖然都是台北人，畢業後被花蓮土「黏住」留下來。

鄭吟豪獲得專科醫師資格後，到最欠缺醫療資源的南區行醫奉獻，曾一度是方圓百里唯一一位婦產科醫師，最忙碌時，每個月超過半數時間日夜待命看診、接生，一連好幾個月無法好好休假。

9年前因為免疫疾病問題，鄭吟豪的腎臟出現問題，腎功能亮起紅燈，只剩原本功能3分之1，在花蓮慈院腎臟內科王智賢醫師診治下恢復為5成，但這幾個月尿毒素上升，容易頭痛、疲倦，腳腫到連鞋子都穿不進去，醫療團隊評估若不進行腎臟移植，可能馬上就要開始洗腎。

鄭如豪滿心忐忑回家問妻子「妳願意捐腎給我嗎？」吳宜玲毫不猶豫立刻答應，唯一的顧慮是「我們沒有血緣關係，可以捐嗎？」幸好經過檢查、配對都十分順利，這個月17日由鄭吟豪大學學長、花蓮慈院器官移植中心主任陳言丞帶領的團隊動刀，她的左腎變成了丈夫的右腎，恢復狀況十分理想。

陳言丞說，全台每年大愛捐贈的腎臟200多顆，腎病等待移植的卻有上萬人，目前希望推廣活體移植，最大好處是腎臟狀況比較理想，受贈者腎功能恢復好、排斥率也降低。

移植至今半個月，鄭吟豪恢復狀況良好，他直呼自己非常幸運，感謝妻子不只給他完整家庭，還給了他一顆健康的腎臟。

鄭吟豪說，腎臟是默默工作的器官，一般人不容易發現腎臟功能出了問題，他自己生了這個病，在看診時對腎功能相關症狀也特別敏感，只要發現病患的數據有什麼問題，就會強烈建議到腎臟科看診、追蹤，早點處理。

花蓮玉里榮民醫院婦產科醫師鄭吟豪接受妻子吳宜玲捐腎，在花蓮慈院團隊下進行活腎移植，恢復狀況良好。記者王燕華／攝影
花蓮玉里榮民醫院婦產科醫師鄭吟豪接受妻子吳宜玲捐腎，在花蓮慈院團隊下進行活腎移植，恢復狀況良好。記者王燕華／攝影
花蓮玉里榮民醫院婦產科醫師鄭吟豪（左）接受妻子吳宜玲捐腎，在花蓮慈院團隊下進行活腎移植，恢復狀況良好。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮玉里榮民醫院婦產科醫師鄭吟豪（左）接受妻子吳宜玲捐腎，在花蓮慈院團隊下進行活腎移植，恢復狀況良好。圖／花蓮慈濟醫院提供

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