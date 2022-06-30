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新北珊瑚學堂 下周開放報名

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
珊瑚復育人員在海洋資源復育園區海底池照顧珊瑚株。圖／新北市漁業處提供
珊瑚復育人員在海洋資源復育園區海底池照顧珊瑚株。圖／新北市漁業處提供

全球暖化造成珊瑚大量白化死亡，新北市府為復育珊瑚持續辦理相關課程深化教育，今年因應疫情影響轉為線上課程，辦理10梯次珊瑚學堂課程，將於7月4日中午開放網路報名。

新北市府與台灣海洋大學合作復育珊瑚，將新北市貢寮鮑養殖池內附生珊瑚採集至海洋資源復育園區養殖，在園區海底池建立人工培育珊瑚技術，今年起將珊瑚學堂學員種植珊瑚，陸續移植至卯澳灣海域復育促成海洋生態發展。

新北市府辦理珊瑚學堂課程，過往成功報名課程的家長與學生可到海洋資源復育園區認識珊瑚與種植珊瑚。今年受新冠肺炎疫情影響將珊瑚學堂轉為線上課程，參加課程學員每人都有一株珊瑚苗，課程結束後由珊瑚養殖人員將珊瑚苗綁到珊瑚基座上，再由潛水員將珊瑚種植至海洋復育園區海底池的珊瑚養殖桌進行復育。

因應線上珊瑚學堂課程辦理「養殖珊瑚模型創意DIY比賽」，養殖珊瑚DIY模型在8月26日前將照片Email給主辦單位根據創意與設計作為標準，選出3個最佳養殖珊瑚模型創意獎，另舉辦「珊瑚小學堂著色比賽活動」，完成作品主辦單位選出3個最佳珊瑚小學堂著色比賽彩繪獎。

新北市漁業處表示，海中珊瑚正面臨氣候變遷衝擊，過高水溫將導致珊瑚白化甚至有消失危機，珊瑚消失海洋生態將會面臨巨大衝擊，希望藉由線上版的珊瑚學堂課程，讓民眾在家也能關心與參與海洋教育，並將海洋資源復育園區打造成為珊瑚的復育基地。

珊瑚學堂報名網址：https://www.beclass.com/rid=2648ab96296f1f202ce4

海底池珊瑚養殖桌種出一片海洋森林。圖／新北市漁業處提供
海底池珊瑚養殖桌種出一片海洋森林。圖／新北市漁業處提供

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