超級「祖孫臉」徵求基因神複製 邀你來投稿！

台灣已邁入高齡少子女化社會，雙薪家庭為了工作，將孩子交由祖父母來照顧，在此社會結構下「祖孫」世代間的互動變得特別親密。即日起至7月17日，聯合新聞網舉辦一個《超級祖孫臉 愛自拍徵選》會員活動，邀請顏質神似祖父母的朋友，趕快拍下照片投稿，一起為彼此留下最美好回憶！

隨著台灣人口結構改變，不少年輕世代把孩子交由祖父母照顧，祖父母的角色在家庭中的重要性日益顯著。聯合國自1991年起，將每年10月1日定為「國際老人日」，呼籲國際社會應關注世界人口高齡化的議題；台灣教育部也自100年起將每年8月的第4個星期日定為「祖父母節」，目的就是要喚起民眾重視家庭世代關係。

聯合新聞網為拉近祖孫世代的情感與互動，即日起至7月17日止舉辦《超級祖孫臉愛自拍徵選》活動，廣邀所有udn會員朋友們，拍下任何角度與祖父母神似的合照，並上傳參加投稿，活動期間獲得票數最高前三名，即有機會獲得統一馬武督渡假村豪華六人房住宿、三代同堂全家福合照組、家樂福禮券5,000元、小米空氣淨化器和橘世代VIP課程等超值好禮！

另外，7月8日至7月17日也開放會員朋友參加投票，選出你認為最相像的祖孫代表，來參加投票的朋友就能抽1,000元全聯禮券，以及橘世代VIP攻略半年份。現在就樓上揪樓下，號召親朋好友一起來投票！活動詳情請至該網站。