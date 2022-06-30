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便宜換iPhone原廠電池活動又來了！神腦國際指定7款機種890元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
神腦蘋果授權維修中心7月起線上限量預約換原廠電池，最低只要890元。圖／神腦國際提供
神腦蘋果授權維修中心7月起線上限量預約換原廠電池，最低只要890元。圖／神腦國際提供

手上的舊iPhone還捨不得換機，想要換顆電池讓手機續航力回春的民眾注意了！神腦7月起再度推出iPhone原廠電池更換優惠活動，挑戰目前市面上換電池的最低價格，指定7款iPhone機種最低只要890元起，可選擇至全台神腦Apple授權維修中心及北市優邑資訊共8間現場服務門市維修，活動採線上預約，名額有限，換完為止，iPhone手機用戶們千萬不要錯過！

當明顯感受到iPhone電池耗電速度快，或是檢視iPhone電池健康度出現低於80%的狀況，就表示電池已經老化，神腦建議應該盡速更換電池，來延續手機的健康。這次可以參與「iPhone電池舊換新活動」的機種包括iPhone 6、7、8系列、SE、SE二代，享優惠換修價890元；iPhone X、11、12系列，優惠換修價1,680元，可於線上預約時自行選擇方便的門市及時間，活動至9月底截止，數量有限，換完為止。如果是手機螢幕出現破損狀況，可洽詢神腦維修中心送修，指定機種iPhone 7、8、X、11、12系列，享優惠價7折，送修前請先記得自行備份手機內資料。

神腦國際指定7款iPhone系列換電池890元起，挑戰市場最低價，原廠認證維修服務品質有保障。圖／神腦國際提供
神腦國際指定7款iPhone系列換電池890元起，挑戰市場最低價，原廠認證維修服務品質有保障。圖／神腦國際提供

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