便宜換iPhone原廠電池活動又來了！神腦國際指定7款機種890元起

蘆洲唯一的一間肯德基將在今(30)日歇業，令在地人相當不捨。有網友在我是蘆洲人LoveLuzhou臉書社團貼出肯德基蘆洲三民餐廳閉店啟示，「感謝您長期支持本餐廳，因租約到期，最後營業日為2022/6/30 22:00。」

2022-06-30 10:05