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僅剩二指鐵工廠老闆中指被壓斷 暖醫關鍵5小時救回

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師鄭旭棠說，張姓鐵工廠老闆經顯微血管縫合手術，順利救回斷指。圖／亞大醫院提供
醫師鄭旭棠說，張姓鐵工廠老闆經顯微血管縫合手術，順利救回斷指。圖／亞大醫院提供

50歲張姓鐵工廠老闆多年前操作機台不慎截斷左手拇指、食指、小指，僅剩2指可用，沒想到日前左手掌被壓傷，導致中指遠端指節幾乎截斷，當場血肉模糊，送醫急救，醫師評估若不救回中指，左手功能恐終生受限，以5小時顯微血管縫合手術搶救，順利救回斷指。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠建議，民眾若遇斷指情況務必將斷掉的手指先放進塑膠袋內，再放置於冰水中保存，並在6小時內盡速將斷指以及傷者送到醫院中，把握黃金的搶救時間。

鄭旭棠說，張姓鐵工廠老闆原本左手三斷指，這次工作不慎被機器壓斷左手中指遠端指節，骨頭明顯外露脫臼，僅剩下皮肉相連，所幸神經沒有斷裂，經由顯微血管縫合手術，重新接回血管，才有辦法救回斷指。

鄭旭棠指出，拇指、食指與中指可精準做出抓握捏轉等各種動作，尤其中指功能性大，若缺乏這三指，左手掌恐喪失基本功能，因此如何盡全力將患者的斷指接回，保留手指完整性以及日後正常功能運作，「不僅是患者的期待，更是醫療團隊的目標，將影響到患者未來數十年的生活品質」。

鄭旭棠說，顯微血管縫合手術前先清創，保留正常組織，再將斷骨打好骨釘，找出動脈以顯微手術接合血管。患者斷指中有部分血管缺損，取出手前臂約0.8公分長靜脈，嫁接到中指動脈血管。

鄭旭棠指出，手指遠端指節的血管相當細微，僅1毫米寬，必須藉由高階顯微鏡放大倍率切割、縫合以及轉移等縫合血管，「不僅傷神，也很傷眼，感覺近視度數增加好幾倍」。

鄭旭棠指出，手指細微血管接合是一大挑戰，醫療團隊僅有一次的接合機會，且後續照顧也必須注意避免手指腫脹壞死，經過醫療團隊耐心照料之下，患者的斷指不僅恢復外觀，在術後三個月到半年手指會逐漸恢復知覺。

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