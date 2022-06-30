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被蘇貞昌批不接地氣 台鐵高雄機廠今改名「潮州機廠」
高雄機廠潮州基地於18日舉行啟用典禮，行政院長蘇貞昌當時曾說，此基地位在潮州，應該正名潮州機廠或屏東機廠，名不符實、不接地氣。台鐵局遂於今日舉行潮州機廠揭牌儀式，由局長杜微主持。
台鐵局說，配合公司化轉型，結合在地特色朝向永續發展，將原機關名稱「交通部台灣鐵路管理局潮州高雄機廠」改為「交通部台灣鐵路管理局潮州機廠」，朝「最大修車廠、銀級綠建築、前瞻新科技、旅遊新經濟」的精神邁入嶄新的修車紀元
台鐵局說明，為配合政府高雄市區鐵路地下化，台鐵局在2013年奉行政院核定「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」，將高雄機廠遷建至屏東縣潮州，基地面積約五十二公頃，總工程費一百三十四億八千餘萬元，於去年12月完工，並於6月18日舉辦正式啟用典禮。
典禮中行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、屏東縣長潘孟安及立委周春米等人都到場支持，並期勉臺鐵能提供民眾更安全可靠的運輸服務，同時促進地區發展，帶動繁榮，未來潮州的車輛基地將成為台鐵規模最大的鐵路維修基地。
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