第三號颱風芙蓉生成 天氣轉趨不穩

中央氣象局今日發布颱風生成訊息：原位於中西沙島海面之熱帶性低氣壓，於今日上午8時發展為第三號颱風芙蓉（國際命名：ＣＨＡＢＡ），未來將朝北轉向西北，進入中國華南沿岸，暫對台灣無影響。

根據氣象局資訊，30日2時的颱風中心位置在北緯15.5度，東經115.0度，以每小時8公里速度，向北北東進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。