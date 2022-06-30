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快來朝聖！蘆洲肯德基三民店營業到今晚 網哭：跟童年說再見

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為肯德基三民餐廳。圖擷自Google街景地圖
圖為肯德基三民餐廳。圖擷自Google街景地圖

蘆洲唯一的一間肯德基將在今(30)日歇業，令在地人相當不捨。有網友在我是蘆洲人LoveLuzhou臉書社團貼出肯德基蘆洲三民餐廳閉店啟示，「感謝您長期支持本餐廳，因租約到期，最後營業日為2022/6/30 22:00，誠摯邀請您至鄰近餐廳惠顧，讓我們繼續為您服務。」並貼出了鄰近地區三重三和店的地址與電話，希望老顧客以後換地方消費。

肯德基三民餐廳閉店公告。圖擷自我是蘆洲人 LoveLuzhou臉書社團
肯德基三民餐廳閉店公告。圖擷自我是蘆洲人 LoveLuzhou臉書社團

肯德基爺爺要離開蘆洲，消息一出，引起熱烈討論。不少從小吃到大的網友哀號，「那家肯德基是我高中時期的回憶」、「天啊！蘆洲的唯一，我很愛耶」、「但這間有得來速欸，三和路那間沒有」、「跟童年說再見」、「再見了時代的眼淚」、「連八里都快有了！蘆洲竟然收了？」

不少人推測，「房東大概又要漲價吧...不然就是要蓋房子」、「一定又是租金漲價了吧」、「我想好新建案名稱了，懇德基」。在地人許願，「希望可以改開麥當勞」、「蛋撻可以留下來嗎？...弄一台小餐車，只賣蛋撻」。

也有網友對店家有意見，「這間服務慢到爆炸」、「終於倒了，現場服務等餐的態度不敢恭維，得來速先出，我現場等一個餐20分鐘，去年買過那一次後就不想再去了」、「我之前在網路預約取餐結果半小時後到現場我的東西根本都沒有做。那我就先場排隊就好了，浪費彼此時間」。

肯德基 房東

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