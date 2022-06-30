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消化不良就醫竟中「癌王」 腹內胰臟腫瘤達8.4公分

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
汪小姐疏於追蹤，腹內腫瘤四年後大到8.4公分。記者王昭月／翻攝
汪小姐疏於追蹤，腹內腫瘤四年後大到8.4公分。記者王昭月／翻攝

高雄47歲汪小姐2018年體檢時照超音波，發現胰臟尾部有顆近5公分腫瘤，因當時沒症狀便未追蹤，至今年3月感到消化不良，腹部脹脹就醫，做了核磁共振發現當時的腫瘤已長大到8.4公分，後來醫師以3D立體腹腔鏡為她摘除，密切追蹤中。

收治這名患者的阮綜合醫院消化系外科醫師張德銘說，悄無聲息的胰臟癌有「癌中之王」稱號，大部分胰臟癌無明顯症狀，有時只是食慾不振、腹脹或腹部悶痛，早期確診有困難。等到症狀明顯，8至9成已是晚期、甚至無法手術切除。

張德銘說，胰臟癌除顧慮腫瘤體積，還要看位置及是否侵犯周邊構造，若在胰臟頭部，手術較複雜，多以傳統開腹或達文西手術切除為多，在體部或尾部，則可選擇腹腔鏡切除。

經檢查影像，發現汪小姐體內胰臟腫瘤已有8.4公分大，因腫瘤很大，相對腹部空間較小，腫瘤可能擠壓或侵犯到旁邊血管，增加切除困難度，若採用傳統開腹手術，會在左側肋骨下造成15到20公分傷口，拉長復原時間，最後和汪小姐討論，決定以3D立體腹腔鏡摘除腫瘤。

張德銘說，手術時發現汪小姐的腫瘤，還沒侵犯到周邊的腸繫膜靜脈和動脈，卻擠壓並緊緊沾黏脾臟血管，無法分開，最後連同脾臟一併完整切除，手術切口不到6公分，術後不必作放射或化學治療，但需密切定期追蹤。

他表示，有消化方面症狀的民眾，還是要就醫，讓醫師評估，也可定期做健康檢查，若發現胰臟腫瘤，儘速和醫師討論治療計畫。以目前醫學技術發展和醫療器材進步，微創手術的運用範圍也大幅提升，一發現胰臟腫瘤，在未侵犯到周邊器官或構造的情況下，由有經驗的外科醫師操刀，仍可達到根治目標。

阮綜合醫院醫師張德銘表示，有消化方面症狀的民眾，還是要就醫，讓醫師評估。記者王昭月／翻攝
阮綜合醫院醫師張德銘表示，有消化方面症狀的民眾，還是要就醫，讓醫師評估。記者王昭月／翻攝

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