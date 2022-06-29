文策院董事長、院長見面會 李明哲:不做作品型補助

第二屆文策院董事長彭俊亨和文策院院長李明哲今天下午首度舉辦媒體茶敘，暢談文策院的規劃與展望。不同於上一屆董事長是專任，本屆董事長改採兼任。彭俊亨表示，主因是他還有大學教職、因此現階段用兼任方式擔任文策院董事長。他表示，董事長兼任專任的差別只在於薪資不同，「法律上的權責都一樣」。至於董事長和院長如何分工？他表示：「如何強化董事會和執行部門的溝通，是董事長很重要的工作。」

文策院初成立時，文策院的治理是「董事長制」或「院長制」沒有共識，產生一些紛擾。進入第二屆，董事長改採兼任而非專任，似乎為「董事長制」或「院長制」找到答案。彭俊亨表示，他和李明哲之間的分工不需用「董事長制」或「院長制」來分配，就是「溝通協調、彼此尊重」，回到法人治理的原則。談到董事長的職責，他強調「如何強化董事會和執行部門之間的溝通，是董事長很重要的工作」，把文策院的執行責任交給了院長。

續任的文策院院長李明哲則是一開場便表示：「CCC事件落幕了、去年預算執行率也達到97.8%、董事會運作也沒問題」，一句話把文策院去年面臨的爭議說清楚。他透露，今年文策院促成的國發基金可望再創新高。

李明哲表示，文策院的主要工作是「推動文化內容產業的進步」，把重點放在「產業」。他認為，過往許多補助是內容端、作品端的支持，「產品到產業中間有很多gap(差距)」，文策院就是要解決這些差距。

「台灣文化內容產業缺乏經營者，要讓資本力量和科技力量進入。」李明哲認為，台灣文化內容產業有三大問題:缺乏經營者、資本力量和科技力量。過去台灣習慣看補助，但補助有侷限性，「政府預算有限，補助金額不會變多，但投資、融資、贊助可以愈來愈多」。文策院要跟文化部、國藝會的補助區隔，文策院不做「作品型的補助」 ，而是協助有商業潛力的作品產業化。

李明哲以文策院推動台灣漫畫的產業化為例，文策院讓漫畫出版社或漫畫家自己CCC創作集網站建立品牌專區、提供金流服務；並協助其走上國際、跟日本角川談合作。 而台漫產業分工未成熟，文策院也跟跟學校合作開漫畫助手課程、讓漫畫產業有更成熟的發展機制。

談到11月將舉辦的TCCF內容大會。李明哲表示，今年疫情退散，本屆將有真正大量的國際買家進來，文策院藉參加各國際展會時，努力邀請國際買家來台參展、跟國際展位也簽下許多聯盟關係，希望把TCCF辦成一個真正的國際展會，受眾鎖定國際買家而非本土觀眾。