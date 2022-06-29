客運搶客戰開打！ 統聯7月推套票 周周還抽10萬獎金

交通部的客運振興方案七月即將上路，為了吸引民眾搭乘，統聯客運今宣布，7月1日起推出「搭統聯抽百萬現金」活動，周周抽1名10萬元現金得主，連續抽10周。只要是「搭乘統聯客運中長途國道路線」、「購買統聯客運振興套票」或「使用統聯客運APP購票乘車」，每張車票都符合抽獎資格。

此外，國光客運也宣布，將從7月1日起推出麗寶樂園門票與千元乘車金抽獎活動，每月抽出100名乘客贈送麗寶樂園門票2張，11月還加碼再抽出iPhone13 Pro與Switch主機加健身環大冒險套組等獎項。

統聯客運表示，忠實客戶及多人同行乘客，7月1日起，再加碼推出3個月「振興套票買6送2」活動，每張車票約75折。此外，對於臨櫃購票的乘客也「當場贈送20元折價券」，鼓勵後續再來搭乘。

統聯客運表示，購買「振興套票」的6張車票及贈送的2張車票，當周都可以參加抽百萬現金活動，車票搭乘後也再額外提供一次抽獎機會。

為鼓勵乘客使用「統聯客運APP」購票乘車，使用APP購票每張車票將放大5倍的抽獎機會，也就是該張車票在當周的抽獎活動中有5次的中獎機會。