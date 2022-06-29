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桃機旅運量回升 單日預報量2年來首度破萬

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
入境旅客繳交檢疫資料後，領取居檢期間使用的快篩試劑。記者黃仲明／攝影
入境旅客繳交檢疫資料後，領取居檢期間使用的快篩試劑。記者黃仲明／攝影

隨著各國疫苗覆蓋率的提升及檢疫政策調整，跨國旅行逐漸重啟，根據桃園機場公司航班運量人數預報系統顯示，今天（29日）單日旅運量達10047人次，是自2020年4月以來首度破萬。機場公司表示，旅運量的回升對機場營運是一重要里程碑，團隊欣喜之餘，將持續提升服務品質及推動各項建設計畫。

機場公司指出，桃園機場今年（2022）1至5月旅客運量逾53萬人次，較去年同期成長37.7％，年增率自2月起連4個月正成長，顯見機場營運逐漸揮別疫情陰霾。這兩年多來，新冠肺炎疫情雖重創桃園機場營運，但機場公司把握時機加速推動跑滑道、候機室、報到櫃台、行李輸送系統等各項空陸側工程及設施整建，期待隨著邊境管制逐漸放寬，能以全新面貌迎接疫後復甦，提供旅客更優異的服務品質。

桃園機場自6月15日恢復轉機作業及開放入境旅客親友接送，截至昨天（28日）平均每日轉機人數549人，單日最高逾1150人；親友接送比例佔入境旅客約28%，且呈上升趨勢，各項措施執行良好順暢。因應尖離峰時段旅客密度的差異，機場公司將持續依入境旅客變化滾動調整防疫車隊調度，並視現場排隊狀況開設防疫計程車第二上客處，以優化排隊候車動線與加速旅客輸運。

機場公司表示，面對邊境逐步開放，機場公司除提升防疫車隊量能外，亦將配合旅客通關需求，機動調整機場相關動線規劃及增派人力，期在兼顧防疫前提下，提供旅客安全、便捷、快速的通關與機場服務。

檢疫人員協助旅客填寫入境檢疫申報資料。記者黃仲明／攝影
檢疫人員協助旅客填寫入境檢疫申報資料。記者黃仲明／攝影
機場公司航班運量人數預報系統顯示，29日的單日旅運量達10047人次，是自2020年4月以來首度破萬，機場公司認為對機場營運是一重要里程碑。圖為出境旅客於桃園機場出境大廳步行。記者黃仲明／攝影
機場公司航班運量人數預報系統顯示，29日的單日旅運量達10047人次，是自2020年4月以來首度破萬，機場公司認為對機場營運是一重要里程碑。圖為出境旅客於桃園機場出境大廳步行。記者黃仲明／攝影
機場公司航班運量人數預報系統顯示，29日的單日旅運量達10047人次，是自2020年4月以來首度破萬，機場公司認為對機場營運是一重要里程碑。圖為出境旅客於桃園機場出境大廳排隊辦理報到手續。記者黃仲明／攝影
機場公司航班運量人數預報系統顯示，29日的單日旅運量達10047人次，是自2020年4月以來首度破萬，機場公司認為對機場營運是一重要里程碑。圖為出境旅客於桃園機場出境大廳排隊辦理報到手續。記者黃仲明／攝影

桃園機場 疫情

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