在地減碳匯聚能量 環保署精進作為 力推低碳綠生活

環保署表示，氣候變遷、淨零工程需要全民參與，從自家到村里、縣市到整個國家全體總動員；行政院已公布2050淨零排放路徑及策略，特別強調透過日常生活的行為改變，是啟動淨零轉型的關鍵。為呼應2050淨零趨勢，未來低碳永續家園的村里減碳行動競賽，將在「綠能節電」、「綠色運輸」兩個項目強化推動力度，並且融入綜合性與以社區為本之氣候變遷調適措施。

環保署今年持續鼓勵取得銀、銅級低碳永續家園認證的村里夥伴，參與「村里減碳行動」競賽，獲獎村里所推動的減碳行動多元豐富。 圖／環保署提供

村里減碳行動競賽 減碳行動更多元

為落實在地減碳行動、強化氣候變遷調適，環保署今年持續鼓勵取得銀、銅級低碳永續家園認證的村里夥伴，參與「村里減碳行動」競賽。獲獎的各個村里，所推動的減碳行動多元豐富，由村里長擔任領頭羊，鼓勵村里居民共同加入，一同推動節電節水減少能資源耗用，導入公民電廠機制積極創造綠能，落實資源循環減廢回收再利用，營造社區生態綠化減污降溫，倡導吃在地食當季的低碳飲食，以及面對氣候風險建構調適防災新生活等，充分體現環保署推動低碳永續家園認證制度的精神與目的。

環保署表示，透過競賽活動，將村（里）的推動方式及成果讓更多人知道，藉以引導民眾自發性地改變生活習慣，並擴及鄰近村（里）一併響應綠生活。村里減碳行動競賽將常態化舉辦，增加激勵誘因，並發掘典範村里，未來環保署將進一步透過公民對話的方式，凝聚村里居民減碳淨零的共識，並由典範村里將其績優作為及推動經驗，分享推廣給其他村里及民眾，共同打造低碳永續家園。

典範村里分享經驗 促成「行為改變」拚淨零

根據國際能源署發布「2050淨零：全球能源部門路徑圖」顯示，要達到淨零碳排放目標，民眾的「行為改變」是重點之一，預估可貢獻8%的減碳量，其中3/4是透過基礎設施及政府政策實現，另1/4來自民眾的自主節能習慣，尤其是住宅節能。

環保署表示，氣候變遷議題已晉升氣候緊急行動，更需要全民參與，從自家到社區、縣市到整個國家全體總動員；環保署自民國98年起推行「低碳永續家園認證制度」，全台目前共1,118個村里參與認證，透過實踐低碳生活，落實在地氣候調適，也匯聚達成淨零碳排的能量。

「獲獎村里是台灣拚淨零的種子，透過社區參與、由下而上，遍地開花的低碳村里將是打造淨零台灣的重要基礎。」環保署表示，政府以 2050 淨零目標為出發點，提出「淨零生活」的重要方向，引領社會大眾思考多元減碳作法；目前低碳永續家園的得獎村里，各種減碳作為皆比往年更具成效，且新增不少娘子軍、年輕二代及三代返鄉，減碳手法更加多元，透過適當的政策引導，將可發揮更大的減碳效益，加速達成淨零目標。

環保署分析歷年獲得低碳永續家園認證的銅、銀級村（里），選擇實踐低碳行動的面向，以「生態綠化」、「資源循環」及「綠能節電」為主，包含93%的村（里）執行區域綠化，如推動綠屋頂、區域綠美化、營造生態水岸、推動牆面植生或綠籬、推動社區農園、推動魚菜共生等。有80%的村（里）推動資源回收再利用，79%的村（里）推動設備節能。

進一步分析104年取得銅、銀級認證的低碳村（里）住宅類人均用電量，約從全國平均值的98.8%，逐步下降至109年的86.1%，顯示低碳家園工作推動成果逐步展現。

對話凝聚淨零共識 社區為本氣候調適

為擴大低碳永續家園的減碳效益、呼應2050淨零趨勢，環保署提出未來精進作法，將以1,118個銀/銅級村里為種子，由下而上，就低碳永續家園的執行成效、強化行動、所遭遇問題及創新作為等展開對話，與村里社區及地方政府共同營造生活轉型，除了提升因應氣候變遷的素養，也能凝聚淨零共識，並加強「綠能節電」、「綠色運輸」這兩項減碳作為的推動力度。

「淨零綠生活」是2050淨零轉型12項關鍵戰略中其中之一，低碳永續家園將是實踐推展的重要場域，此外目前立法院審議中的氣候變遷因應法草案，強化氣候變遷調適，融入綜合性與以社區為本之氣候變遷調適措施也是未來低碳社區可扮演重要的角色。