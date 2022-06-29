聽新聞
test
0:00 / 0:00
花東推自行車旅遊 3條經典路線還能換限量好禮
為了推廣自行車旅遊，交通部串聯鐵路旅遊、地區型自行車道及特色景點等，規畫出全台16條自行車多元路線，其中花東縱谷轄內就有3條，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）今天則是在國立台灣博物館南門園區小白宮展演廳舉辦「2022徐行縱谷自行車旅遊推廣記者會」，呼籲民眾暑假到花東自行車旅遊。
交通部觀光局主秘林佩君表示，為了活絡觀光內需市場，協助觀光產業度過疫情挑戰，將從7月15日起推動悠遊國旅新一波振興措施。
行政院東部聯合辦公室執行長洪宗楷則說，花東觀光資源豐富，北從太魯閣，南至台東，都有精彩的旅遊內涵，值得大家一遊再遊。
縱管處長郭振陵表示，明天(30日)起，3條自行車旅遊產品將會正式於「趣吧」旅行社上架銷售，包括包含「太魯閣峽谷單車Ｘ洄瀾漫波」、「森林療育Ｘ走入黑熊國」、「稻米文化Ｘ池上田園風光」等，不僅可以跟著布農族人走入有熊國度瓦拉米步道，又或是騎乘在成片稻浪中，走訪關山、池上小鎮，也可以騎訪太魯閣峽谷，欣賞山海美景。
郭振陵表示，同時還將提供首波的促銷活動給搶先體驗的民眾，第1波「暑假安心遊」促銷活動期間為6月30日至7月31日止，將提供4人同行，團費折扣1000元的優惠，限量290組，額滿為止。自由行的旅客則可參加「玩騎認證」活動，玩騎花東縱谷任一條多元自行車路線軌跡，就有機會至指定地點兌換限量好禮。
詳情可上徐行縱谷自行車旅遊產品主題頁查詢，網址為https://www.tripbaa.com/theme/hualien-riding/；或是縱管處官網，網址為https://www.erv-nsa.gov.tw/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言