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花東推自行車旅遊 3條經典路線還能換限量好禮

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
民眾可以騎著自行車，走訪太魯閣峽谷，欣賞山海美景。圖／觀光局提供
民眾可以騎著自行車，走訪太魯閣峽谷，欣賞山海美景。圖／觀光局提供

為了推廣自行車旅遊，交通部串聯鐵路旅遊、地區型自行車道及特色景點等，規畫出全台16條自行車多元路線，其中花東縱谷轄內就有3條，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）今天則是在國立台灣博物館南門園區小白宮展演廳舉辦「2022徐行縱谷自行車旅遊推廣記者會」，呼籲民眾暑假到花東自行車旅遊。

交通部觀光局主秘林佩君表示，為了活絡觀光內需市場，協助觀光產業度過疫情挑戰，將從7月15日起推動悠遊國旅新一波振興措施。

行政院東部聯合辦公室執行長洪宗楷則說，花東觀光資源豐富，北從太魯閣，南至台東，都有精彩的旅遊內涵，值得大家一遊再遊。

縱管處長郭振陵表示，明天(30日)起，3條自行車旅遊產品將會正式於「趣吧」旅行社上架銷售，包括包含「太魯閣峽谷單車Ｘ洄瀾漫波」、「森林療育Ｘ走入黑熊國」、「稻米文化Ｘ池上田園風光」等，不僅可以跟著布農族人走入有熊國度瓦拉米步道，又或是騎乘在成片稻浪中，走訪關山、池上小鎮，也可以騎訪太魯閣峽谷，欣賞山海美景。

郭振陵表示，同時還將提供首波的促銷活動給搶先體驗的民眾，第1波「暑假安心遊」促銷活動期間為6月30日至7月31日止，將提供4人同行，團費折扣1000元的優惠，限量290組，額滿為止。自由行的旅客則可參加「玩騎認證」活動，玩騎花東縱谷任一條多元自行車路線軌跡，就有機會至指定地點兌換限量好禮。

詳情可上徐行縱谷自行車旅遊產品主題頁查詢，網址為https://www.tripbaa.com/theme/hualien-riding/；或是縱管處官網，網址為https://www.erv-nsa.gov.tw/。

民眾可以騎著自行車在成片稻浪中，走訪關山、池上小鎮。圖／觀光局提供
民眾可以騎著自行車在成片稻浪中，走訪關山、池上小鎮。圖／觀光局提供
交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）今天則是在國立台灣博物館南門園區小白宮展演廳舉辦「2022徐行縱谷自行車旅遊推廣記者會」，呼籲民眾暑假到花東自行車旅遊。圖／觀光局提供
交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）今天則是在國立台灣博物館南門園區小白宮展演廳舉辦「2022徐行縱谷自行車旅遊推廣記者會」，呼籲民眾暑假到花東自行車旅遊。圖／觀光局提供

自行車 交通部 太魯閣

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