7月15日起國旅住宿最高補助1300元 申請方式出爐

悠遊國旅方案遲未出爐，不僅旅遊業者心急，民眾也抱怨連連，質疑悠遊國旅即將在7月中上路，但方案至今都沒有公告，也不知道到底有多少業者參與，偏偏暑假訂房又很旺，若不提早訂房，根本就訂不到，擔憂屆時方案上路，享受不到折扣怎麼辦。

對此，交通部觀光局主秘林佩君表示，觀光局推出悠遊國旅方案，6月就完成方案規劃，不過相關方案還在政院，原因是因為本來悠遊國旅是要在今年第四季推出，但因為業界很期待，所以整個提前，目前政院正在做相關確認，最快這兩天對外公布。

林佩君也提到，這次悠遊國旅的補助方案，分成團體旅行、自由行兩大部分，其中團體旅遊是透過旅行業者預定出遊，自由行則涉及到旅宿業、觀光遊樂業遊園體驗。

林佩君說，觀光遊樂業只要登錄簡單資訊，包括民眾的身分證字號、姓名、連絡電話等，就可以預約，現場享受入園折扣；旅宿業則是比照過去振興國旅的補助方式，以身分證字號為主，Check in時，用以身分證或是健保卡等，證明住客身份。

林佩君表示，由於有預算限制，用完為止，屆時也會在預算用完前2周公告，提醒消費者。

不過由於觀光局遲未公布方案，不少民眾擔憂會不會降低業者參與意願？林佩君說，業者可以選擇性參加，觀光局目前也在募集業者名單中，到時候會公佈在台灣旅宿網，相關補助方案也會對外公告。

根據觀光局規劃，自由行補助僅限平日（周日至周四）入住合法旅宿業，每人、每房、每晚依實際住宿房價，最多折抵800元，入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅 宿、取得環保標章或溫泉標章之旅宿業，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗，再折抵500元，最高可每晚折抵1300元。