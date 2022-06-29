雨彈狂炸！12縣市大雨特報 雲嘉南彰投大雷雨防雷擊冰雹

外來種鳥類八哥多年侵門踏戶，強勢繁衍肆虐全台，被戲稱「鳥界流氓」，不但入侵果園吃葡萄等水果，一年農損達上千萬元，故宮南院等指標性建築也曾深受其害。由於牠「有洞就住」的特性，適應力很強，讓各縣市政府傷透腦筋，唯有台北市使出一招，才讓牠們吃了閉門羹。

2022-06-29 15:10