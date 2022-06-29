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雨彈狂炸！12縣市大雨特報 雲嘉南彰投大雷雨防雷擊冰雹

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局針對彰化縣、南投縣、雲林縣，發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分止。圖／氣象局提供
氣象局針對彰化縣、南投縣、雲林縣，發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分止。圖／氣象局提供

午後對流旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今天下午2時35分，針對南投、雲林等12縣市發布豪雨、大雨、大雷雨特報。

氣象局表示，今天嘉義縣、嘉義市、雲林縣地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以南、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

此外，南投縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣則要注意豪雨；新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島則要留意大雨。

氣象局也針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

大雨特報 冰雹

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