李智雅飛葡萄牙看秀 用仙氣和《艾蜜莉》火辣Mindy比美

Max Mara 2023早春系列發佈會昨日於葡萄牙首都里斯本舉行，場地選在久負盛名的卡洛斯特古爾班基安基金會博物館（Calouste Gulbenkian Foundation），館內珍藏尼卡斯斯卡皮納基斯 (Nikias Skapinakis) 為詩人娜塔莉亞科雷亞 (Natália Correia) 繪製的肖像作品，成為了Max Mara最新季作品靈感，期望能藉時尚角度彰顯科雷亞的精神，頌揚她在二十世紀中葉對葡萄牙藝術、文化及政治生活作出的傑出貢獻。

這場秀吸引了眾多中西名人參與，包含韓國女星李智雅、美國女演員克萊兒丹妮絲與老公休丹希、《艾蜜莉在巴黎》中的「Mindy」韓裔美籍女演員Ashley Park等人，在國際樂壇備受推崇的葡萄牙歌手卡米尼奧 (Carminho)也在秀上現場演唱。李智雅以一身深色平口禮服現身，露出雪白肩膀和鎖骨，跟早先在機場穿著帽T搭短褲的休閒俏麗模樣大不相同，展現優雅飄逸氣質。克萊兒丹妮絲則穿著俐落帥氣的條紋西裝褲裝，在晚宴換上桃粉色蓬袖禮服，很有迪士尼公主的夢幻氣場。Ashley Park同樣選穿西裝褲裝，但她內裏什麼都沒穿只配戴了項鍊，性感火辣。

Max Mara與卡洛斯特古爾班基安基金會博物館頗有淵源，曾為館內18世紀法國藝術畫廊的修繕改造提供資助。這次品牌從館藏的娜塔莉亞科雷亞肖像作品擷取靈感，當年她推崇的「性感且熱情的女性魅力」概念，啟發Max Mara打造出凸顯身體曲線的魅惑廓型，呈現一系列嫵媚綽約的單品。削肩高領洋裝、平口百摺禮服、露腰裝、oversize的男友風襯衫、緊身過膝連身裙等等，都以不同的形貌描繪著性感魅力。這系列服飾也令人聯想起科雷亞在文化沙龍上的留影，成就出席派對的理想著裝。