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李智雅飛葡萄牙看秀 用仙氣和《艾蜜莉》火辣Mindy比美

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
眾星出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
眾星出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供

Max Mara 2023早春系列發佈會昨日於葡萄牙首都里斯本舉行，場地選在久負盛名的卡洛斯特古爾班基安基金會博物館（Calouste Gulbenkian Foundation），館內珍藏尼卡斯斯卡皮納基斯 (Nikias Skapinakis) 為詩人娜塔莉亞科雷亞 (Natália Correia) 繪製的肖像作品，成為了Max Mara最新季作品靈感，期望能藉時尚角度彰顯科雷亞的精神，頌揚她在二十世紀中葉對葡萄牙藝術、文化及政治生活作出的傑出貢獻。

這場秀吸引了眾多中西名人參與，包含韓國女星李智雅、美國女演員克萊兒丹妮絲與老公休丹希、《艾蜜莉在巴黎》中的「Mindy」韓裔美籍女演員Ashley Park等人，在國際樂壇備受推崇的葡萄牙歌手卡米尼奧 (Carminho)也在秀上現場演唱。李智雅以一身深色平口禮服現身，露出雪白肩膀和鎖骨，跟早先在機場穿著帽T搭短褲的休閒俏麗模樣大不相同，展現優雅飄逸氣質。克萊兒丹妮絲則穿著俐落帥氣的條紋西裝褲裝，在晚宴換上桃粉色蓬袖禮服，很有迪士尼公主的夢幻氣場。Ashley Park同樣選穿西裝褲裝，但她內裏什麼都沒穿只配戴了項鍊，性感火辣。

Max Mara與卡洛斯特古爾班基安基金會博物館頗有淵源，曾為館內18世紀法國藝術畫廊的修繕改造提供資助。這次品牌從館藏的娜塔莉亞科雷亞肖像作品擷取靈感，當年她推崇的「性感且熱情的女性魅力」概念，啟發Max Mara打造出凸顯身體曲線的魅惑廓型，呈現一系列嫵媚綽約的單品。削肩高領洋裝、平口百摺禮服、露腰裝、oversize的男友風襯衫、緊身過膝連身裙等等，都以不同的形貌描繪著性感魅力。這系列服飾也令人聯想起科雷亞在文化沙龍上的留影，成就出席派對的理想著裝。

此外，葡萄牙浪漫求愛傳統「情人手帕」(Lenços de namorados do Minho) 也成為本次秀上的主題之一，適婚年齡的年輕女性將愛心、花鳥、絲帶及情思繡在一塊方正的亞麻或棉布手帕上，以此傳情，贏得意中人的青睞。Max Mara特別與當地工匠合作，製作飾有情詩的手帕貼花T恤。這些獨家情詩遵循習俗，訴說了對心上人誠摯的愛慕之情。愛心、花卉及白鴿以天真爛漫亦不失精緻的刺繡紋樣，也變身為Max Mara印花，或經細緻雕琢造就華美考究的水晶胸針。

Max Mara從娜塔莉亞科雷亞肖像作品擷取靈感，將當年她推崇的「性感且熱情的女性魅力」概念透過服裝展現。圖／Max Mara
Max Mara從娜塔莉亞科雷亞肖像作品擷取靈感，將當年她推崇的「性感且熱情的女性魅力」概念透過服裝展現。圖／Max Mara
削肩高領洋裝、平口百摺禮服、露腰裝、oversize的男友風襯衫、緊身過膝連身裙等等，都以不同的形貌描繪著性感魅力。圖／Max Mara提供
削肩高領洋裝、平口百摺禮服、露腰裝、oversize的男友風襯衫、緊身過膝連身裙等等，都以不同的形貌描繪著性感魅力。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出發前往Max Mara 2023早春系列大秀，在機場穿著品牌休閒風格服飾，俏麗可愛。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出發前往Max Mara 2023早春系列大秀，在機場穿著品牌休閒風格服飾，俏麗可愛。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
葡萄牙浪漫求愛傳統「情人手帕」也成為本次秀上的主題之一，Max Mara特別與當地工匠合作，製作飾有情詩的手帕貼花T恤。圖／Max Mara提供
葡萄牙浪漫求愛傳統「情人手帕」也成為本次秀上的主題之一，Max Mara特別與當地工匠合作，製作飾有情詩的手帕貼花T恤。圖／Max Mara提供
削肩高領洋裝、平口百摺禮服、露腰裝、oversize的男友風襯衫、緊身過膝連身裙等等，都以不同的形貌描繪著性感魅力。圖／Max Mara提供
削肩高領洋裝、平口百摺禮服、露腰裝、oversize的男友風襯衫、緊身過膝連身裙等等，都以不同的形貌描繪著性感魅力。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
削肩高領洋裝、平口百摺禮服、露腰裝、oversize的男友風襯衫、緊身過膝連身裙等等，都以不同的形貌描繪著性感魅力。圖／Max Mara提供
削肩高領洋裝、平口百摺禮服、露腰裝、oversize的男友風襯衫、緊身過膝連身裙等等，都以不同的形貌描繪著性感魅力。圖／Max Mara提供
《艾蜜莉在巴黎》韓裔美籍女演員Ashley Park出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
《艾蜜莉在巴黎》韓裔美籍女演員Ashley Park出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
克萊兒丹妮絲出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
克萊兒丹妮絲出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
Max Mara從娜塔莉亞科雷亞肖像作品擷取靈感，將當年她推崇的「性感且熱情的女性魅力」概念透過服裝展現。圖／Max Mara提供
Max Mara從娜塔莉亞科雷亞肖像作品擷取靈感，將當年她推崇的「性感且熱情的女性魅力」概念透過服裝展現。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出發前往Max Mara 2023早春系列大秀，在機場穿著品牌休閒風格服飾，俏麗可愛。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出發前往Max Mara 2023早春系列大秀，在機場穿著品牌休閒風格服飾，俏麗可愛。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出發前往Max Mara 2023早春系列大秀，在機場穿著品牌休閒風格服飾，俏麗可愛。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出發前往Max Mara 2023早春系列大秀，在機場穿著品牌休閒風格服飾，俏麗可愛。圖／Max Mara提供
Max Mara 2023早春系列發佈會昨日於葡萄牙首都里斯本舉行。圖／Max Mara提供
Max Mara 2023早春系列發佈會昨日於葡萄牙首都里斯本舉行。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
克萊兒丹妮絲和老公休丹希出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
克萊兒丹妮絲和老公休丹希出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
克萊兒丹妮絲和老公休丹希出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
克萊兒丹妮絲和老公休丹希出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
Max Mara從娜塔莉亞科雷亞肖像作品擷取靈感，將當年她推崇的「性感且熱情的女性魅力」概念透過服裝展現。圖／Max Mara提供
Max Mara從娜塔莉亞科雷亞肖像作品擷取靈感，將當年她推崇的「性感且熱情的女性魅力」概念透過服裝展現。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供
韓國女星李智雅出席Max Mara 2023早春系列大秀。圖／Max Mara提供

葡萄牙 西裝

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