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中華郵政第3季發行5款新郵票 鳳飛飛、媽祖全入列

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
古典詩詞郵票(111 年版)。圖／中華郵政提供
古典詩詞郵票(111 年版)。圖／中華郵政提供

中華郵政第三季將發行5種新郵票品，分別是台灣近代作曲家郵票、古典詩詞郵票(111 年版)、故宮古畫郵票-二十四節氣(秋)、鳳飛飛郵票，以及台灣民間信仰郵票。

中華郵政表示，台灣近代作曲家郵票，屬於特種郵票，將於7月6日發行，主要是介紹台灣近代傑出作曲家，以鄧雨賢、許石、楊三郎及周藍萍 4 位先生為主題，發行郵票1套4枚，郵票面值皆為12 元。

至於古典詩詞郵票(111年版)，同樣也是特種郵票，預計7月27日發行。中華郵政表示，這是繼107年起發行「古典詩詞」系列郵票後，續以古人生活中的雅趣遊藝「琴、 棋、書、畫」為題材，選取〈聽彈琴〉劉長卿、〈棋〉王安石、〈次韻劉貢父 題文潞公草書〉蘇轍及〈墨梅〉王冕等 4 首詩，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、12元及28元。

中華郵政表示，故宮古畫郵票–二十四節氣(秋)，預計8月3 日發行，以國立故宮博物院典藏之「清張若靄畫墨妙珠林 (卯) 冊」為主題，規畫分次發行系列郵票 4 套，首套「秋」含立秋、處 暑、白露、秋分、寒露、霜降6枚郵票圖案，郵票面值皆為8元。

此外，鳳飛飛郵票，預計8月17日發行，郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、13元及15元。

第三季還有台灣民間信仰郵票。中華郵政表示，9月21日發行，以媽祖、文昌帝君、武財神趙公明及註生娘娘為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值皆為8元。

台灣近代作曲家郵票。圖／中華郵政提供
台灣近代作曲家郵票。圖／中華郵政提供
台灣民間信仰郵票。圖／中華郵政提供
台灣民間信仰郵票。圖／中華郵政提供
鳳飛飛郵票。圖／中華郵政提供
鳳飛飛郵票。圖／中華郵政提供
故宮古畫郵票–二十四節氣(秋)。圖／中華郵政提供
故宮古畫郵票–二十四節氣(秋)。圖／中華郵政提供

中華郵政

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