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50歲慘無法講話、進食！他自體腸道移植「重獲新聲」
57歲王姓傳產業老闆，在50歲時罹患下咽癌第4期全喉切除，從此無法講話、吞嚥進食，後經向中國醫藥大學附設醫院整形外科諮詢，「自體腸道移植重建聲帶」手術，術後恢復進食、說話，甚至還能唱簡單的歌「重獲新聲」，享受含飴弄孫之樂。
中國附醫國際醫療中心院長陳宏基說，下咽癌病人在全咽喉切除手術後，失去吞嚥、言語等基本功能。他以數十年的手術經驗，獨創「游離迴盲瓣」，可利用將迴盲瓣及段迴腸移植至頸部，用來重建新的聲帶。此也可運用於其他如喉部創傷、頸部腫瘤、放療後喉損傷、腐蝕性液體傷害等適應症。
陳宏基指出，近五年來，為了改良重建病人語音功能，在使用腸道移植重建發聲器的時候，加上自主神經與頸叢神經的吻合，可把本來不受控制的平滑肌變成可受控制的肌肉，藉此有效改善語音功能，成功開創了以往未見的治療新方法，造福病人。
另一名30歲的王姓女子三年前半夜騎機車摔落田裡，右膝嚴重撕裂傷，清創40多次仍無法解決傷口感染問題，醫師陳宏基與醫療團隊以顯微技術清除病原體，才將傷口上的黴菌孢子一一剝除。兩個月後，女子傷口完全復原，三個月後恢復正常行走並開始工作，甚至可以自信地穿著短褲在外走動。
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