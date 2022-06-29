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高雄鳳山醫院院長交接 院區將擴建提升區域醫療量能
高雄市立鳳山醫院今舉辦院長交接暨布達典禮，由在鳳山深耕22年的院長廖上智交棒給高雄長庚紀念醫院副院長李建德，另鳳山醫院將擴建第二期大樓，可供6千3百坪醫療空間，普通病房增至250床，未來將爭取通過醫院評鑑成為區域型醫院。
長庚醫療財團法人自2000年6月承接縣立鳳山醫院起，廖上智就投入社區醫療服務。起初舊院舍僅有三層樓的建物，卻有109床的醫療量能；廖22年來每月深入社區，舉辦上百場社區衛生教育與健康篩檢活動，目前因屆齡卸下行政職務，也由長庚續聘為名譽院長。
新接任高雄市立鳳山醫院院長李建德，本身為雲林人，是高雄醫學大學醫學博士，曾任長庚紀念醫院腎臟科主任、內科部副部主任、醫品中心主任、副院長等職位，與同為腎臟科專科醫師廖上智有學長學弟傳承的意義。
李建德過去高雄長庚紀念醫院任職時間，致力推動各項醫療品質活動，近年因應疫情，擔任院內防疫指揮官，領導各部門讓各項防疫工作井然有序，更是院內公認的防疫隊長。
長庚表示，今天院長交接典禮在鳳山醫院新大樓舉行，該建物啟用未滿一年，歸默是舊院舍的4倍，上半年每月急診服務量已累計2千人次，是前院長卸任前留下來的成績單，未來新任院長上任，除原有營運，仍有第二期大樓的擴建，可供6千3百坪的醫療空間，提升鳳山區醫療量能。
今天院長交接典禮分別由衛生局局長黃志中、董事長余政憲、醫師公會榮譽理事長莊維周等人出席，另有長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊率7名行政中心高階主管特別南下觀禮，象徵對前院長廖上智的尊崇，及對新任院長李建德的支持。
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