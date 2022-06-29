兒童新樂園暑假營業至20時 這時間點入園買一送一

暑假即將到來，北市兒童新樂園將於7月起到8月28日期間，延長營業時間至20時，且16時後入場，可享一日樂Fun券買一送一優惠，暢玩13項遊樂設施；為讓遠道而來的旅客能彈性規劃行程、避開假日人潮，7月起至12月止，貓空纜車本每月首周周一的維修日改為營運日，開放民眾搭乘，體驗親山之旅。

台北捷運表示，小小水樂園是台北市第一座共融式親水遊樂場，占地300平方公尺， 7月1日起至8月31日期間，每日9時30分起開放、9月1日至9月底僅開放例假日，每場可容納100人、每次50分鐘，入場費用50元。暑假期間購票水樂園並至兒童新樂園粉專按讚，再送限量清涼飲品或冰品。

小小水樂園有5項遊樂設施，分別是套圈圈、甜甜圈、升降溜溜球、水桶怪人及胖胖龍，水源均為自來水，全天候不斷流動，使用過的水直接排入園區內的夢想海重複利用，避免浪費水資源，水樂園旁也有3座更衣亭、2間盥洗室及戶外淋浴區，可供民眾簡單沖洗。

暑假周一也是旅遊日，為使民眾行程安排更有彈性，台北捷運調整維修排程，將7月至12月每月第一個周一調整為營運日，開放民眾搭乘貓空纜車，「暢遊一日票」每張260元，當日可不限次數貓纜搭到飽。

台北捷運說，貓空地區是台灣鐵觀音茶及包種茶主要產區，除擁有豐富人文歷史與自然生態景觀，因位於台北市郊區且地勢偏高，是民眾親山郊遊、品茗用餐、觀星賞月、眺望城市夜景、健身運動的好去處。