LDCT肺癌篩檢7月1日起納入「5癌篩」 2族群及早預防

肺癌為全球癌症死亡第一位，若透過低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可早期診斷、早期治療。衛福部國民健康署今宣布，7月1日將啟動「LDCT肺癌篩檢計畫」，針對重度吸菸者及具肺癌家族史2類族群，提供每2年1次LDCT檢查，台灣成為全球首個針對2族群提供篩檢的國家；另若為重度吸菸者，亦可加入自費戒菸計畫，預防肺癌發生。

肺癌高風險族群每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）計畫，對象包括：一、具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；二、重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。符合任一肺癌高風險族群者，可洽詢此計畫辦理醫院預約檢查。

世界衛生組織（WHO）指出，肺癌是全球癌症死因第一位，我國肺癌標準化死亡率雖已連續9年下降，肺癌仍高居台灣癌症死因第一位，109年共9629人死於肺癌，占了所有癌症死亡人數的五分之一（19.2%）。

肺癌個案的死亡率高，存活率低，主要與診斷的期別有關。108年肺癌確診個案有4.2%被診斷為0期、29.1%為1期、4.3%為2期、12.3%為3期、50.1%為4期。目前第1期肺癌之5年存活率約9成，第2期接近6成以上，第3期則下降到近3成，但如果到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成，期別之間5年存活率差距很大。

LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。各國也提供相關篩檢，美國聯邦醫療照顧保險（Medicare）及貧困者醫療補助計畫（Medicaid），針對重度吸菸者搭配戒菸服務，提供每年1次LDCT肺癌篩檢；南韓國家癌症篩檢計畫，針對重度吸菸者搭配戒菸服務，提供每2年1次LDCT肺癌篩檢。

除吸菸者外，我國發現女性肺癌個案，僅5.9%有吸菸，因此衛福部103年起補助台灣肺癌學會，針對吸菸以外的危險因子，執行「以低劑量電腦斷層掃描篩檢臺灣不吸菸肺癌高危險族群之研究（TALENT）」，由由中央研究院楊泮池院士領導17家醫院共同參與研究計畫。第1輪LDCT肺癌篩檢試驗結果顯示，50到74歲具肺癌家族史者（父母、子女、兄弟姊妹罹患肺癌）之肺癌檢出率，較其他不吸菸肺癌高危險族群高。

楊泮池表示，國際研究多針對吸菸者進行研究，目前僅部分國家針對重度吸菸者提供肺癌篩檢服務，我國TALENT研究顯示，對於不吸菸卻罹患肺癌，肺癌家族史是目前所知最重要的危險因子。

衛福部長陳時中表示，看到去年肺癌死亡9千多人「是我們心中的痛」，重度吸菸者是肺癌高危險群之一，且男性居多，他這幾十年被催促下「我也號稱戒菸成功」；而非抽菸女性罹患肺癌，可能是環境因素，因此經專家討論，特別將女性具肺癌家族史篩檢年齡提前到45歲，讓更多具肺癌風險因子的女性能接受篩檢，不過他仍提醒癮君子，遠離肺癌「最有效的還是戒菸」。

國健署提醒，肺癌出現以下警訊速就醫：一、持續咳嗽甚至惡化。二、痰帶有血絲或咳血。三、呼吸急促、出現喘鳴聲。四、持續胸痛且有惡化情形。五、聲音沙啞。六、四肢關節疼痛。七、無預警體重下降、食慾不振。

LDCT可協助早期診斷肺癌，降低肺癌死亡率。不過LDCT篩檢發現結節的比例很高，但多數為良性結節，建議檢查結果異常的民眾，應配合醫師建議持續定期追蹤，以觀察結節有無新增或變化情形。若確定為肺癌，更應配合醫師的治療計畫。

國民健康署吳昭軍署長表示，現有四癌篩檢包括子宮頸癌、乳癌、口腔癌、大腸癌，肺癌篩檢則是第五癌篩檢，請符合資格之民眾，洽詢參與此計畫全台22縣市共98家辦理醫院，踴躍篩檢，早期診斷，早期治療。