健保署健康存摺用戶逾1千萬人 供4成國人自我健康管理

為建立民眾自我健康照護的整合平台，健保署2014年9月上線「健康存摺」網頁版，因應行動裝置使用習慣，「健保快易通APP」於2015年納入「健康存摺」服務。健保署長李伯璋6年前上任時，「健康存摺」只有33萬人使用，並指示朝向不插卡的身分識別方式及精進功能，同時為讓民眾在安裝APP時容易查找，於2020年5月將APP更名為「全民健保快易通 健康存摺APP」，至今年6月25日下載次數達1994萬次。

李伯璋說，他上任後，2018年5月克服技術瓶頸、結合五大電信的行動電話識別服務，並於2019年5月「健康存摺」增加眷屬管理功能，在新冠疫情衝擊下，「健康存摺」有靈活的網路實名制特性，2020年成為口罩2.0實名制預購的首選入口，使用人數於9月8日破500萬人。

李伯璋指出，配合指揮中心防疫政策，「健康存摺」呈現口罩、家用快篩試劑實名制購買紀錄，整合「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果紀錄」，成為民眾疫苗施打紀錄視覺化及快速查看PCR檢測結果的最佳數位工具，亦可連結疾管署「COVID-19確診個案自主回報系統」填寫疫調資料、申請COVID-19數位證明，用科技輔助防疫。

李伯璋表示，民眾透過「健康存摺」掌握自己就醫情形、用藥及各種檢驗（查）等資料，也透過「眷屬管理」功能瞭解家中長輩及小孩的各項健康資訊，是關懷親人的健康平台。民眾從「就醫總覽」可查看自己近3年的就醫概況，包含就醫次數、使用的健保點數、繳交的部分負擔及醫療輻射量，並且能依照自訂篩選條件查看就醫歷程，更了解自己的健康狀況。

為了讓「健康存摺」有更廣泛的運用，健保署於2019年5月開發「健康存摺軟體開發套件」，透過此資訊工具，可以讓如各醫療院所的APP的第三方APP介接「健康存摺」；在使用者授權同意下，可以自行選取「健康存摺」內特定期間的個人就醫、用藥及檢驗結果等資料，下載並提供給第三方APP使用，至今年6月21日已有29家公司、59個APP上架，供民眾使用。

李伯璋說，為推動數位轉型健保服務，配合國人使用社群媒體習慣，以使用者為中心出發，健保署於今年1月12日精進Line官方帳號，推出全新Line功能，只要加入健保署Line＠，健保大小事都能一指搞定。健保署未來將持續充分運用健保資料，精進「健康存摺」系統，善用科技創新，協助進行健康管理，成為民眾與全家人的健康好夥伴。