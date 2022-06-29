北市聯合婚禮限額50對今起報名 可抽免費住月子中心

台北市第222場聯合婚禮今天起開放報名，至7月6日止，採線上報名，共計受理50對準新人，額滿即截止。訂在9月17日星期六，在南港展覽館2館辦理聯合婚禮。

北市民政局表示，今年台北市為積極鼓勵新人結婚成家，推出「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」抽獎活動，婚禮現場將抽出1對幸運新人，加碼贈送5萬元「千萬要結婚獎金」。

民政局表示，為祝福新人情定台北，婚禮當天每對新人將能獲得實用家電及客製版紀念證書；贊助好禮部分，喜餅品牌禮坊贈送每對新人曲奇餅禮盒及購物優惠券，並提供價值5,000元的喜事祝福金2名，婚禮當天也提供餅乾小點心，與賓客一同分享喜悅。

另外，針對有懷孕準備的新人，馥御產後護理之家提供4名入住月子中心抵用券；愛麗生醫療集團提供1名幸運兒10日免費入住月子中心，以及一年內懷孕的新人高層次超音波1次、產檢免掛號費等，新人也享有入住月子中心的優惠價。

聯合婚禮也特別與台北市婚紗攝影商業同業公會合作，由公會精選婚紗攝影與西服品牌，提供新人特定款式的優惠租借方案，好禮與好康多多，歡迎新人踴躍報名。

民政局指出，只要在台北市設籍或就學、就業的準新人皆可報名參加，符合報名資格者可於報名期間至台北市聯合婚禮網站報名（網址：https://umarry.gov.taipei/）。相關訊息都在台北市聯合婚禮專屬網站上公布，或可電洽民政局人口政策科，電話：1999(外縣市；02-272208889)轉1906洽詢。