新冠康復2至12周現不明高燒 當心MIS-A多重系統發炎症

新冠肺炎確診後康復2至12周期間，出現不明原因發燒38度且持續24小時以上，伴隨有皮膚紅疹、眼睛紅腫結膜炎，或是心臟不適等症狀；根據國外臨床經驗，高度懷疑是感染新冠肺炎後多重系統發炎症（MIS-A）症狀，醫師呼籲一定要儘速就醫。

中國醫藥大學新竹附設醫院急診室醫師王振憲表示，MIS-A除發燒、皮膚紅疹、結膜炎等症狀外，持續性胸痛、心律不整，以及肚子痛、拉肚子、嘔吐等腸胃道症狀，甚至會出現幻覺、中風等神經學症狀，此時就要高度懷疑是MIS-A。

王振憲指出，根據國外資料顯示MIS-A常好發在青壯年，以20至40歲男性居多，且病人大都有肥胖現象。MIS-A致死率可高達10%，比幼童感染MIS-C致死率3%高出三倍以上；以國外的臨床經驗來看，因成人常伴隨有其他慢性疾病和年齡的影響，成人的MIS-A較容易變成重症，一半病人可能都需住進加護病房治療。

雖然無法確實了解MIS-A的致病因子，有可能是新冠病毒感染後造成全身免疫系統失調，成年人如果伴隨有糖尿病、高血壓、心臟疾病慢性疾病，致死率可能再提高。