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新冠康復2至12周現不明高燒 當心MIS-A多重系統發炎症

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
中醫大新竹附醫急診室醫師王振憲表示，新冠肺炎確診後康復2至12周期間，出現不明原因發燒，伴隨皮膚紅疹或是心臟不適等症狀，可能是感染新冠肺炎後多重系統發炎症（MIS-A）。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫急診室醫師王振憲表示，新冠肺炎確診後康復2至12周期間，出現不明原因發燒，伴隨皮膚紅疹或是心臟不適等症狀，可能是感染新冠肺炎後多重系統發炎症（MIS-A）。圖／中醫大新竹附醫提供

新冠肺炎確診後康復2至12周期間，出現不明原因發燒38度且持續24小時以上，伴隨有皮膚紅疹、眼睛紅腫結膜炎，或是心臟不適等症狀；根據國外臨床經驗，高度懷疑是感染新冠肺炎後多重系統發炎症（MIS-A）症狀，醫師呼籲一定要儘速就醫。

中國醫藥大學新竹附設醫院急診室醫師王振憲表示，MIS-A除發燒、皮膚紅疹、結膜炎等症狀外，持續性胸痛、心律不整，以及肚子痛、拉肚子、嘔吐等腸胃道症狀，甚至會出現幻覺、中風等神經學症狀，此時就要高度懷疑是MIS-A。

王振憲指出，根據國外資料顯示MIS-A常好發在青壯年，以20至40歲男性居多，且病人大都有肥胖現象。MIS-A致死率可高達10%，比幼童感染MIS-C致死率3%高出三倍以上；以國外的臨床經驗來看，因成人常伴隨有其他慢性疾病和年齡的影響，成人的MIS-A較容易變成重症，一半病人可能都需住進加護病房治療。

雖然無法確實了解MIS-A的致病因子，有可能是新冠病毒感染後造成全身免疫系統失調，成年人如果伴隨有糖尿病、高血壓、心臟疾病慢性疾病，致死率可能再提高。

王振憲提醒新冠肺炎確診康復後的病患，2至12周內要觀察是否有不明高燒、紅疹、眼睛紅腫、胸悶、胸痛、喘等症狀，若有相關症狀請立刻就醫。醫師會透過心電圖和血液檢查發炎指數，進一步確認是否為MIS-A。醫師也提醒，目前有效預防MIS-A的方法，還是要盡早完成疫苗接種。

醫師提醒，目前有效預防MIS-A的方法，還是要盡早完成疫苗接種。圖／中醫大新竹附醫提供
醫師提醒，目前有效預防MIS-A的方法，還是要盡早完成疫苗接種。圖／中醫大新竹附醫提供

MIS-A 新冠肺炎 醫師

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