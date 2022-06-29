7月起全台2萬家店自備杯5元優惠 這2家加碼到7元、10元

環保署調查全台每年使用40億個一次性飲料杯，為加強減塑，環保署修法，今年7月1日起飲料店、速食店、便利商店、超級市場等四大連鎖業者，要提供自備杯5元以上優惠，全台約2萬家店適用，預計每年減少5.8億個飲料杯；麥當勞、肯德基、全家等多家業者已提前響應政策，7-Eleven加碼每月1日自備杯折扣7元、星巴克更將折扣提高到10元。

環保署今天舉辦「自備飲料杯，消費小確幸」記者會，回收基管會執行秘書王嶽斌表示，近期調查發現全台每年使用大約40億個一次性飲料杯，產生大量廢棄物，對環境、海洋生物都造成負面影響，能源、產業在2050年淨零趨勢跟著轉型，但生活也要轉型，若能落實淨零綠生活，對減碳也有幫助。

王嶽斌表示，民國100年環保署就規定自備杯要提供1到3元優惠，但一直以來自備比率都不高，民調則顯示提高到五元才能提高誘因，環保署從善如流修法，今年7月1日起，飲料店、速食店、便利商店、超級市場等四大連鎖業者，必須提供自備杯5元以上優惠。

王嶽斌說，很多店家已提早響應甚至提高優惠，有業者統計過去自備比率僅6%，提供5元優惠後比率提高五倍，約有2至3成民眾選擇自備環保杯，若依此推估，台灣每年可減少7千公噸垃圾、5.8億個一次性飲料杯，相當於87座大安森林公園碳吸收量。

外界擔心有業者變相漲價，王嶽斌說，過去優惠3元，現在提高到5元，消費者自備飲料杯，可減少業者的杯材成本，5元很合理，會持續跟社會溝通，業者、消費者共同分擔環境負擔；此外，自備杯5元優惠規定要有購買行為，試喝、贈品、集點、買一送一，業者得不提供自備杯優惠。

今天記者會相當多業者出席參與，7-Eleven表示，全台6400家7-Eleven從6月15日起就提前響應政策，自備環保杯提供5元優惠，此外今年7月1日起還會加碼，未來每月1日自帶飲料杯將折扣7元。

全家表示，今年3月就推動第一家循環杯門市，7月底雙北可推動到100家，年底更會擴展到全台400家，另外今起門市也開始提供自備杯五元優惠。