長新冠咳個不停 中醫師建議按壓這個穴道可有效緩解

「長新冠」困擾許多確診康復後的患者，台南市25歲男子染疫後好幾周仍然出現咳個不停的情況，體力也大不如前，不僅自己覺得困擾，即使痊癒身邊的人仍害怕被他傳染，經向中醫求診，醫師給予中藥、並建議按壓小腿上的「豐隆穴」，一周後狀況就有明顯改善。

這名男子過去健康狀況良好，最近因為工作需要接觸多人而確診，但在隔離期滿後過了好幾周，仍時常覺得喉嚨有痰、會突然想咳嗽、合併胸悶易疲倦等症狀，體力大不如前。

台南市立醫院中醫康復門診醫師趙念廷診斷，認為是餘邪未盡合併氣陰兩傷，經體質辨證給予適合處方，患者服藥第一周後便覺得咳嗽頻率明顯減少，痰也較好咳出來，而後持續門診追蹤治療，身體逐漸回復到染疫前的狀態。

趙念廷指出，一般而言「長新冠」指的是症狀持續了大約一個月卻仍未消除的情況，常見症狀包括像是感冒沒完全好的感覺，如一直覺得喉嚨有痰、咳嗽不止、呼吸費力、胸悶感、頭痛等，此外也可能會出現其他如腦霧、失眠、注意力和記憶力下降、腹瀉、嗅味覺異常等症狀。

他表示，痰多的狀況，除了搭配中藥治療，也可以配合按摩「豐隆穴」，該穴為胃經的穴道，其位置在小腿外側，當外膝眼（犢鼻）與外踝尖連線之中點，以指腹按壓穴道，力道由輕漸重，以有痠脹感為佳，按壓3到5分鐘後可稍休息換另外一邊，左右各按壓一次為1組，一天可按壓1到3組，可化痰祛濕，對於改善新冠後遺症的痰多不適感有良好功效。