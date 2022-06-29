長新冠易導致細支氣管發炎 年輕人竟占7成

國內疫情降溫，確診人數已破350萬，但長新冠成為康復者的難題。亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆表示，許多病人因新冠肺炎康復後依然咳得厲害，甚至出現呼吸困難、運動後容易喘的現象，尤其40歲以下年輕人出現細支氣管發炎占門診人數7成，提醒患者盡快到胸腔內科門診就醫。

新冠肺炎綜合症候群（Post-COVID-19 Syndrome）又被稱作長新冠，也是確診後的「後遺症」，目前世界衛生組織將其症狀定義為感染後 3 個月內發生、症狀持續超過 2 個月、無法用其他診斷排除，症狀持續恐長達 1 年。

權威級學術期刊《自然（Nature）》指出，造成長新冠，2種情況最有可能，一是大量冠狀病毒在急性感染後繼續潛伏在人體各種組織如肺臟、腸道、肝臟或大腦中，並繼續造成傷害。其次是感染新冠病毒後所引發的廣泛免疫反應，引發了人體組織的抗體和其他免疫反應，而這些反應引起後續的組織與器官的損傷。

此外，根據國際期刊最新研究顯示，約有7至8成染疫者康復後，至少會出現一個長新冠症狀，又以全身倦怠、呼吸易喘、肌肉容易痠痛、睡眠障礙、焦慮和沮喪、胸悶與胸痛4種更為常見，並持續6個月之久。且除了上述後遺症，感染程度愈嚴重，也會導致肺部功能程度不一的傷害。