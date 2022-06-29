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牛津大學辦「精準醫療」培訓 部東醫檢師張昱維入選

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
張昱維寄出的研究計畫以大數據題材，受到國家衛生研究院及英國牛津大學青睞。圖／部立台東醫院提供
張昱維寄出的研究計畫以大數據題材，受到國家衛生研究院及英國牛津大學青睞。圖／部立台東醫院提供

國家衛生研究院與英國牛津大學合作辦理「精準醫療」菁英種子培訓計畫，台灣共25位菁英前往牛津大學受訓，其中部立台東醫院醫檢師張昱維，是唯一入選的醫檢師。他說，「意外又期待」。

「還以為寄錯通知信，看了3次才確定真的是要寄給我的錄取通知」，張昱維說，對於腔調濃重的英式英文小小擔心，但沒關係，現在有Google翻譯，且同行先進那麼多，大家會互相COVER。

「精準醫療」菁英種子培訓計畫分3年3梯次舉行，首梯次第一階段共計301名學員完成訓練並獲頒結業證書，第二階段則從中甄選25名菁英赴英國牛津大學為期兩周的訓練，並於7月2日出國。

首批25名菁英學員包括臨床醫師、研究人員及醫療相關人員等專業人士，其中，張昱維就是其中入選者，也是唯一入選的醫檢師。

張昱維說，他寄出的研究計畫偏向大數據，題材是曾發表過的「台灣google關鍵字搜尋趨勢與季節流感的相關性研究」與「以Google trends搜尋趨勢預測觀察台灣COVID-19流行趨勢」。

對於大數據主題受到英國青睞，他認為分散醫療資源而不完全集中在都會區，再透過訓練將資源放大到相對缺乏之處，「可能我剛好就在這個位置、這個角色上吧」。

他說，英國位居精準醫療的領先地位，「這次去看別人怎麼做，即使是很小很小的細節，帶回來只要開始做，就有繼續下去的機會」。

國家衛生研究院與英國牛津大學合作辦理「精準醫療」菁英種子培訓計畫，台灣共25位菁英前往牛津大學受訓，其中部立台東醫院醫檢師張昱維，是唯一入選的醫檢師。圖／部立台東醫院提供
國家衛生研究院與英國牛津大學合作辦理「精準醫療」菁英種子培訓計畫，台灣共25位菁英前往牛津大學受訓，其中部立台東醫院醫檢師張昱維，是唯一入選的醫檢師。圖／部立台東醫院提供

菁英 牛津

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