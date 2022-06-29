芙蓉颱風24小時內將生成 影響台灣時間曝 這3天雨最大

南海的熱帶擾動今天稍早已升格為熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，預估將在24小時內升格為颱風，強度為輕颱等級，屆時也將會是今年第三號颱風芙蓉。

氣象局指出，該熱帶性低氣壓預估將往海南島、香港陸地移動，其外圍水氣將在本周五起影響台灣，一路持續到7月5日下周二，其中水氣最多的時間點在周五至周日這段時間，南部、東南部、恆春半島會有局部大雨發生的機會。

氣象局表示，目前從結構看來，該熱帶性低氣壓成颱機率頗高，盡管不會直撲台灣，不過外圍水氣多少還是會為台灣帶來雨量。

至於菲律賓東方海面上的熱擾動，氣象局表示，該對流雲系的結構不是很好，未來會往琉球海面移動，預估周五時會發展成熱帶性低氣壓，不過成颱機率較低，是否會影響台灣，還要再觀察。

氣象局表示，今天東半部、恆春半島容易有局部短暫降雨，甚至是雷雨，其他地方則要小心午後降雨；中南部地區、山區則要注意短延時強降雨，或是局部大雨發生的機率。

氣象局表示，由於今天雲量較多，水氣也比較多，所以午後對流雲系發展會比較明顯，各地天氣不穩定，不過明天午後雷陣雨的情況就會稍微減弱。今天白天高溫預估32至34度，花蓮縱谷、高屏地區則可能出現36度以上高溫。