排便後不要擦太乾淨 醫建議：擦到淡黃色就收手

人們習慣在如廁後將肛門擦得越乾淨越好，但外科醫師鍾雲霓卻建議，「擦到淡淡淺黃顏色就收手」，以免掉入過度清潔、越洗越乾、越破越癢的惡性循環。

鍾雲霓在臉書粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」分享，除了痔瘡帶來的問題外，人們認為肛門擦不乾淨的原因可能是「纖維質攝取不足，大便太黏」、「油脂不夠，皮膚太乾」以及「排空效率不佳，總有殘便不乾脆、一次大不完」等問題。

針對大便太黏的問題，她解釋，人們的腸子、大便、肛門清潔是三位一體，但人的皮膚經過好幾次衛生紙乾擦搓洗是會破皮的，而大便太黏就會清不乾淨，人們會為了清乾淨而不停擦磨，把皮膚擦得太乾，接著就會擦破，她強調，「重點不是要您蒙著頭一直擦，是要回到高纖飲食的根本上」。

而皮膚太乾的話，鍾雲霓則說，一般人習慣如廁後用衛生紙擦很多次肛門，擦到都沒有顏色，但這很有可能把皮膚擦破，刺、癢、痛接連而來，她建議，「擦不夠和擦過頭這中間，有時拿捏很難，所以都會建議患者擦到淡淡淺黃顏色就收手」。她接著解釋人在中年過後，皮膚表面的油變少、粗糙了，要擦到完全都沒有顏色，很容易就過度清潔或擦破，所以可在每天晚上洗完澡後上一點凡士林，讓肛門皮膚表面有點油。

此外，肌膚分泌適當油脂的根本，還是得回到飲食上，因此可透過吃亞麻油、葵瓜子油拌煮青菜、堅果等健康油潤滑腸道、增進肌膚含油含水量，「均衡飲食、吃得健康，還是恆常的不敗法則」。

談到殘便問題，鍾雲霓表示，這跟飲食缺乏纖維和水以及腸道排空效率不佳有關，排空效率可藉由一週至少三次、每次20-30分鐘的有氧運動改善。她最後則提及肛門的清潔原則是水洗大於濕擦大於乾擦，不要害怕肛門髒、清潔不夠，就開啟了反覆搓洗肛門、過度清潔、越洗越乾、越破越癢的惡性循環。