快訊

扯！台南超商惡搞包裹踩爛淋尿 主管未制止竟要求加碼

台海開戰會支持出兵協防台灣？澳洲人意見分歧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

37歲女狂咳5周、侄發燒1周！竟是新冠+黴漿菌惹禍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師賴永清（右）說明，尹姓女子（左）經檢查確認是新冠肺炎合併黴漿菌感染，經抗生素治療後緩解。圖／烏日林新醫院提供
醫師賴永清（右）說明，尹姓女子（左）經檢查確認是新冠肺炎合併黴漿菌感染，經抗生素治療後緩解。圖／烏日林新醫院提供

台中大肚37歲尹姓女子上個月曾有輕微咳嗽，沒想到確診後狂咳五周，甚至引起頭暈、頭痛，就醫抽血檢驗確認是新冠肺炎合併黴漿菌感染，經3天抗生素治療後緩解，她的侄子本月確診後反覆發燒一周，收治專責病房，查出是確診合併黴漿菌感染，經抗生素治療後，體溫恢復正常。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清根據臨床經驗發現，新冠肺炎確診者如果合併黴漿菌感染，恐會讓「長新冠」咳嗽症狀更加延長。由於目前沒有疫苗可以預防黴漿菌，若新冠肺炎確診後仍有久咳未癒，持續發燒，或是症狀超過一周没改善，應就醫檢查。

尹姓女子表示，家中除了丈夫、小孩確診，大哥、大嫂跟姪子一家也在6月接連確診，1歲半的姪子更是持續燒燒退退一周，收治在烏日林新醫院新冠肺炎專責病房，依據抽血及X光片報告，才發現是確診合併黴漿菌感染。

賴永清說，黴漿菌號稱「會走路的肺炎」，傳染力極強，尹姓病患和其侄子全都在解隔、快篩陰性後，相繼到院抽血檢驗，結果發現都有黴漿菌感染，治療後紛紛改善喉嚨痛、胸痛及發燒的症狀。　

賴永清說明，黴漿菌屬「非典型呼吸道感染」，主要咳嗽或打噴嚏飛沫傳播，潛伏期約1到4周，常以咳嗽為表現，易久咳不癒，尤其超過2到3周會合併發燒、喉嚨痛；根據Cureus醫學科學雜誌文獻報告，新冠肺炎合併黴漿菌感染時，死亡率將上升逾2倍、使用呼吸器機會上升3.91倍及延長住院時間。

醫師賴永清（右）說明，尹姓女子的侄子（中）經檢查確認是新冠肺炎合併黴漿菌感染，經治療後緩解。圖／烏日林新醫院提供
醫師賴永清（右）說明，尹姓女子的侄子（中）經檢查確認是新冠肺炎合併黴漿菌感染，經治療後緩解。圖／烏日林新醫院提供
醫師賴永清（右）說明，尹姓女子的侄子（中）經檢查確認是新冠肺炎合併黴漿菌感染，經治療後緩解。圖／烏日林新醫院提供
醫師賴永清（右）說明，尹姓女子的侄子（中）經檢查確認是新冠肺炎合併黴漿菌感染，經治療後緩解。圖／烏日林新醫院提供

新冠肺炎 發燒 咳嗽

延伸閱讀

當醫師確診時／確診當天竟不是臥床休息 婦癌權威賴鴻政染疫仍做一事避免肺部積痰

當醫師確診時／連吞口水都痛，傅雲慶靠這些克服喉嚨痛！面對Omicron「戒慎但不用恐懼」

確診康復狂咳、易喘，還很健忘？ 「好不了關鍵點」曝：解方在這

獨／確診者狂咳抽痰 醫院主管要隔壁床家屬「躲去廁所」

相關新聞

芙蓉颱風24小時內將生成 影響台灣時間曝 這3天雨最大

南海的熱帶擾動今天稍早已升格為熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，預估將在24小時內升格為颱風，強度為輕颱等級，屆時也將會是今...

超商惡搞客戶包裹踩爛淋尿 主管不僅未制止還要求加碼

台南市東區自由路上的OK便利超商被人投訴員工惡搞，不僅客戶的包裹被踩爛、還被沾上尿液，店內的主管不但沒有制止，反而還要員...

不排除周末將有颱風生成 外圍環流水氣周五起影響台灣

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天雲量比昨天略多，中部以北仍然相當晴朗炎熱，山區及鄰近地區仍容易有午後雷陣雨，前往山區...

確診死亡「3成有心血管疾病」 醫：應定期回診穩定用藥

40多歲男性有高血壓病史，因疫情未回診也未穩定用藥，近期健康檢查發現「血壓飆到200」，立刻被安排門診檢查。醫師提醒，高...

長新冠易導致細支氣管發炎 年輕人竟占7成

國內疫情降溫，確診人數已破350萬，但長新冠成為康復者的難題。亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆表示，許多病人因新冠肺炎康復後依...

排便後不要擦太乾淨 醫建議：擦到淡黃色就收手

人們習慣在如廁後將肛門擦得越乾淨越好，但外科醫師鍾雲霓卻建議，「擦到淡淡淺黃顏色就收手」，以免掉入過度清潔、越洗越乾、越破越癢的惡性循環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。