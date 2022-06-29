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OL治頭皮屑愈洗頭愈慘 醫師：不行過度洗清

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
這名女上班族的頭皮堆積層層頭皮屑。圖／樂活健康診所提供
這名女上班族的頭皮堆積層層頭皮屑。圖／樂活健康診所提供

一名年約30歲的女上班族因頭皮屑多，平日不敢穿黑色或深色上衣，也不敢和同事多靠近，她為改善勤洗頭，結果洗到頭皮又乾又癢，頭皮屑依然「雪花片片」。外科頭皮醫師張祺璋表示，治頭皮屑應找出真正原因再接受專業治療，能避免後續掉髮

這名女上班族有一頭茂密長髮、因為頭皮屑很多，換過很多宣稱有療效的洗髮精，且每天勤洗頭，但頭皮屑不僅沒減少，頭皮也越來越乾燥。近來在疫情之下同事出勤受影響，她因需分擔工作作息改變，頭皮屑變更多，在職場上很困擾，她先生看了不捨，帶她就醫。

「很多人有嚴重頭皮屑，第一個想法就是勤洗頭換洗髮精，其實應該找出原因」，樂活健康診所外科頭皮醫師張祺璋說，他替這名婦女檢測頭皮，發現頭皮被層層推積的頭皮屑覆蓋，毛孔也阻塞。若未對症治療，會引起嚴重掉髮。

他研判，患者是因生活作息改變、壓力、焦慮、營養不夠、晚睡及熬夜等原因引起頭皮發炎所致。當頭皮已經發炎，卻誤以為頭髮沒洗乾淨，並使用宣稱有療效的洗髮精，過度清洗之下，只會讓頭皮發炎更惡化。

張祺璋也說，中長髮婦女若疏於清潔或企圖綁紮頭髮掩蓋頭皮屑，日積月累下也會引起頭皮發炎或惡化，過與不及，都會造成頭皮發炎。因此民眾有頭皮屑困擾時，應找出原因接受專業治療，避免盲目洗頭或擦藥。

皮屑 洗髮 掉髮

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