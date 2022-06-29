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旅客驚呼有高鐵的感覺 台鐵最美列車今起駛入桃竹苗

聯合報／ 記者盧逸峰／新竹即時報導
歷史性的一刻。EMU3000型新自強號今日上午首次停靠新竹站。記者盧逸峰／攝影
歷史性的一刻。EMU3000型新自強號今日上午首次停靠新竹站。記者盧逸峰／攝影

台鐵局於今日起大幅改點，有「最美列車」之稱的EMU3000型新自強號逐步投入營運，也拓展服務範圍到環島鐵路全線，桃、竹、苗地區的民眾終於也能搭到這款最新列車，今日一早，列車首次停靠各站也引起旅客驚呼，並拿起手機拍照留念，亦有旅客表示，整體設計有高鐵的感覺。

台鐵472車次於今日首航，於清晨6時3分自員林發車，沿途停靠台中、苗栗、新竹、中壢、桃園，這是EMU3000新自強號首次停靠桃竹苗地區各站。表訂於8時37分抵達台北、9時58分抵達宜蘭，11時抵達花蓮、13時6分抵達終點站台東；回程則是477車次，台東下午2時整發車，晚上6時22分抵達台北，晚上8時30分抵達台中，晚上8時58分抵達終點站員林。

本次改點後新增的472、477車次對於商務通勤客、往返花東觀光的旅客都相當方便，旅客也可加價訂購「騰雲座艙」，享受寬敞座位及餐飲服務。與傾斜式列車普悠瑪號、太魯閣號相比，EMU3000型新自強號營運速度略慢，但具有可容納旅客數多、行駛時較平穩等優點，不少旅客都認為新自強號晃動程度比普悠瑪號好多，有些人甚至搭普悠瑪號會感到頭暈、想吐。

即日起改點後，台鐵樹林-台東間434次、415次、472次、477次；台中-台東間371次、372次、385次、386次，及台南-花蓮間301次、324次，計10列次自強號改以EMU3000型新自強號替駛，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8％。

從桃園上車的徐先生跟蔡小姐是首次搭乘EMU3000型新自強號，認為該班次能從桃園直達花蓮相當方便。徐先生肯定新車的整體設計感及服務，直呼有高鐵的感覺；蔡小姐則對於列車以黑白色系的極簡設計感到印象深刻。

EMU3000型新自強號今日首次停靠桃、竹、苗各站，乘客可訂購騰雲座艙，享受更寬敞的座位。記者盧逸峰／攝影
EMU3000型新自強號今日首次停靠桃、竹、苗各站，乘客可訂購騰雲座艙，享受更寬敞的座位。記者盧逸峰／攝影
歷史性的一刻。EMU3000型新自強號今日上午首次停靠新竹站。記者盧逸峰／攝影
歷史性的一刻。EMU3000型新自強號今日上午首次停靠新竹站。記者盧逸峰／攝影

自強號 台鐵

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