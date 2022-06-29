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芙蓉颱風生成機率大增 周五起影響台灣 雨彈炸5天

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芙蓉颱風生成機率大增 周五起影響台灣 雨彈炸5天

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
最新(28日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬未來幾天南海、菲律賓東方各有「熱帶擾動」發展；兩者先後發展成颱的機率、逐日提高。圖/擷取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
最新(28日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬未來幾天南海、菲律賓東方各有「熱帶擾動」發展；兩者先後發展成颱的機率、逐日提高。圖/擷取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(28日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬未來幾天南海、菲律賓東方各有「熱帶擾動」發展；兩者先後發展成颱的機率、逐日提高，下周一兩者皆已提高至70%；其位置分別在廣東海面及台灣東方海面。以兩者間距離，並不致有「藤原效應」(雙颱效應)，但彼此間水氣輻合的作用，對台灣天氣具關鍵性影響，將帶來4、5天不穩定的天氣。 

吳德榮說，今晨4時30分的觀測資料顯示，台灣東側有較多雲層，伴隨零星降水回波。恆春半島、台東已有短暫、明顯降雨。截至4時53分，各地區平地最低氣溫大多在23、24度〔北部(基隆七堵區)23.7度，中部(嘉義民雄鄉)22.8度，南部(台南白河區)23.5度，東部(花蓮壽豐鄉)23.0度〕。 

吳德榮表示，根據最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(29、30日)兩天「太平洋高壓」北抬，東側水氣增多，花東及恆春半島偶有局部短暫陣雨；西半部晴午後多雲，高溫仍在35、36度左右，應注意防曬、防中暑。

此外，午後山區及桃園以南局部平地有大雷雨發生的機率，應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯)及氣象局特報。今日各地氣溫：北部24至35度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五至下周二(1至5日)台灣在兩個「熱帶擾動」(熱帶低壓或颱風)之間，直接侵襲機率雖低，但各地雲量增多，有局部短暫陣雨，水氣輻合的作用，更帶來不穩定的大氣，期間有明顯降雨的機率；模式持續調整中，應隨時注意資料更新。

吳德榮 恆春

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