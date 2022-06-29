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圖輯／摺疊門莒光末班車深夜抵達新左營 上百人送別
台鐵摺疊門莒光號從1970年加入營運行列，27日開出末班車，從28日起退役。台鐵521車次莒光號昨下午七堵開往新左營站，晚間10點45分抵達終點站新左營站，已有上百人在月台前等待，雖夜已深鐵道迷的心情仍高亢。當列車緩緩停靠月台，眾人的手機、相機拍下紀念性的一刻。列車長互道再見，也和車上、月台上的乘客說再見。
為紀念最後一班固定班表營運的折疊門莒光號，台鐵局在此列車車頭、車尾懸掛莒光號復刻頭牌，車尾也附掛客廳車讓旅客參觀。車上備有紀念戳章，客廳車設有瞭望台。有乘客帶著自製的紀念版，上面寫著「再見了，最後一班列車」。
不少鐵道迷有備而來，攝影行頭齊全，眾人擠在摺疊門前，紀錄列車長開門的剎那。鐵道迷中也有親子檔，一位媽媽帶著女兒在車頭與莒光號合影，雖然夜已深，大家的精神很好，「最後一班列車了，一定要來親眼看看。」
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