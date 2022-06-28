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蘇澳站末班對號車進站成絕響 鐵道迷搶拍最後身影

蘇澳站末班對號車進站成絕響 鐵道迷搶拍最後身影

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台鐵明天大改點，今晚從樹林發車262車次的柴聯自強號，晚上10點37分抵達終點蘇澳站後，正式退場。記者林佳彣／攝影
台鐵明天大改點，今晚從樹林發車262車次的柴聯自強號，晚上10點37分抵達終點蘇澳站後，正式退場。記者林佳彣／攝影

台鐵車輛汰舊換新，時刻表明天大改點，今晚從樹林發車262車次的柴聯自強號，晚上10點37分抵達終點蘇澳站後，正式退場，吸引不少鐵道迷專程搭上這列車、在蘇澳站等候，紀錄歷史性的一刻。這代表未來將不再有對號列車停靠蘇澳站，柴聯車與終站的畫面如今成絕響，明起將由新車接棒，EMU900型電聯車晚間已在月台蓄勢待發。

蘇澳站月台今晚聚集不少鐵道迷，有人從宜蘭、羅東等站搭上最後一班262車次的柴聯自強號，興奮地拿著相機、手機一路拍，到終站後也把握時間與它合影留念。

台北鐵道迷王先生表示，柴油自強號的任務結束了，蘇澳站明天之後只剩區間車、區間快車，也不知道以後會不會再有對號列車。自已與朋友這幾天陸續來拍攝紀錄，有朋友一周還來了4、5趟。

桃園呂先生喜歡大型機械的火車與其懷舊感，從高中一年級開始追火車，鐵道迷資歷7年。他沒搭過柴聯自強號，昨晚從台北搭乘同班列車到羅東，直呼「搭過來是真的是很久」，今天則從台北騎車2小時南下到蘇澳站一睹最後身影，「換新車是好事，這是時代的必然，只能欣然接受。」

蘇澳鎮長李明哲也到場參與歷史，「這對蘇澳是一個重要時刻」，一個時代銜接到新的時代，車種汰換也代表重生，期盼蘇澳車站能繼續肩負繁榮蘇澳的角色，為新世代帶來更多希望與旅客。今早也透過縣務會議提建議，希望縣府能向台鐵局爭取再有對號列車到蘇澳站。

柴聯自強號的特色是以3輛車廂成1編組，因此每列次的車廂數都會是3的倍數。由於北迴線、花東線、南迴線較晚啟動鐵路電氣化，台鐵以柴聯自強號作為西部與花東地區聯繫的對號快車；現役4款車中，以DMU2800型引進台灣最久，已有40年，也是迄今進出蘇澳站唯一的對號列車。

蘇澳站位在宜蘭縣蘇澳鎮市區，不只是宜蘭線的終點站，也曾是北迴線開通前的重要交通樞紐。隨著環島鐵路與國道5號通車，該站運量大減，對號列車的數量也逐年減少，至今只剩每日上下行共2班的柴聯自強號261、262車次。

隨著台鐵局車種汰舊換新，262車次今晚7點49分從樹林站出發，晚上10點37分抵達終點站，成了蘇澳站最後一班的對號列車，吸引不少鐵道迷晚上搭上列車，搶拍這歷史性的一刻。柴聯自強號進站後與新車EMU900型電聯車同框，停留10分鐘後，便啟程回送到花蓮機廠。

台鐵局考量通勤旅客需求，明天改點後，261、262車次將由EMU900型電聯車開行4007、4048車次區間快車，繼續服務旅客；新車新穎舒適、速度也比柴聯自強號快，行車時間將會縮短5至10分鐘。

261、262車次明起將由EMU900型電聯車開行4007、4048車次區間快車，繼續服務旅客。記者林佳彣／攝影
261、262車次明起將由EMU900型電聯車開行4007、4048車次區間快車，繼續服務旅客。記者林佳彣／攝影
不少鐵道迷搭上最後一班柴聯自強號抵達蘇澳站，也有人直接到站紀錄歷史性的一刻。記者林佳彣／攝影
不少鐵道迷搭上最後一班柴聯自強號抵達蘇澳站，也有人直接到站紀錄歷史性的一刻。記者林佳彣／攝影
262車次的柴聯自強號今天晚上10點37分抵達蘇澳站，停留10分鐘後，便啟程回送到花蓮機廠。記者林佳彣／攝影
262車次的柴聯自強號今天晚上10點37分抵達蘇澳站，停留10分鐘後，便啟程回送到花蓮機廠。記者林佳彣／攝影
台鐵明天大改點，262車次柴聯自強號今晚10點37分抵達終點蘇澳站後，正式退場，吸引不少鐵道迷前來在蘇澳站等候，紀錄歷史性的一刻。記者林佳彣／攝影
台鐵明天大改點，262車次柴聯自強號今晚10點37分抵達終點蘇澳站後，正式退場，吸引不少鐵道迷前來在蘇澳站等候，紀錄歷史性的一刻。記者林佳彣／攝影
呂先生昨天買車票親搭262車次柴聯自強號，今天則買車票當紀念，直接到蘇澳站一睹它的最後身影。記者林佳彣／攝影
呂先生昨天買車票親搭262車次柴聯自強號，今天則買車票當紀念，直接到蘇澳站一睹它的最後身影。記者林佳彣／攝影
柴聯自強號（左）進站後與新車EMU900型電聯車（右）同框。記者林佳彣／攝影
柴聯自強號（左）進站後與新車EMU900型電聯車（右）同框。記者林佳彣／攝影
蘇澳站今晚最後一班對號列車進站後，明起將不再有對號列車停靠，柴聯車與終站的畫面如今成絕響。記者林佳彣／攝影
蘇澳站今晚最後一班對號列車進站後，明起將不再有對號列車停靠，柴聯車與終站的畫面如今成絕響。記者林佳彣／攝影

蘇澳 鐵道迷

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