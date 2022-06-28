3寶媽罹癌喪氣「開刀前1天取消」 醫師1招促她治療續命

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聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台灣乳房醫學會今舉辦乳癌記者會，左起乳癌病友協會理事長黃淑芳、台北榮民總醫院外科部部主任曾令民、乳癌病友陳小姐、林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶。記者許政榆／攝影
台灣乳房醫學會今舉辦乳癌記者會，左起乳癌病友協會理事長黃淑芳、台北榮民總醫院外科部部主任曾令民、乳癌病友陳小姐、林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶。記者許政榆／攝影

癌症治療方法推陳出新，癌友勇敢面對更能穩定控制。今年33歲的陳小姐，在26歲時確診第三期賀爾蒙陽性型乳癌，當時已育有3子，對於癌症治療十分憂心，多次逃避治療計畫，所幸在主治醫師及病友鼓勵下，陳小姐接受化療、手術切除及穩定追蹤服藥，治療至今5年未復發。

陳小姐表示，7年前洗澡時摸到乳房有腫塊，接著出現腋下疼痛，就醫後確診乳癌第三期，「在診間愣住，人生瞬間變黑白」，走出診間便嚎啕大哭，3個孩子的上幼稚園計畫因她生病被迫停學；後續接受化療過程，剛好有同期病友，能互相安慰，走過那段不容易的治療時光。

收治該名個案的林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶透露，陳小姐的腫瘤大「幾乎整個乳房」，需先做化療再手術，然而某次化療效果不錯，也排好開刀時間，陳小姐竟在手術前1天打電話來取消，「我就嚇到，這樣會復發！」，後續她不斷聯繫，請同樣身為人母的乳癌病友幫忙勸，所幸後來陳小姐「聽進去」才回來治療。

郭玟伶說，可以理解病人逃避治療，因為身上背負很多責任，總將自己需求放在最後，不過要把自己身體顧好，才能照顧家人，尤其治療方式很多，病友常常不解，其實每項治療都有幫助，建議病友對人生及治療要保持韌性，都有治癒的機會。不過類似陳小姐這類的乳癌病友，要小心是否屬於高度復發風險族群。

台北榮民總醫院外科部部主任曾令民表示，台灣每年新增乳癌患者破萬人，早期乳癌患者佔8成，雖早期乳癌的5年存活率高達90%，不過據統計，有7成的患者屬於賀爾蒙陽性型，當中若是高復發風險族群，有20至40%機率復發。根據台灣研究，復發患者中，約有8成以上是在術後5年內發生，甚至有3成是在術後2年內就發生。

若早期乳癌復發、同時發生遠端轉移，代表癌症即進入晚期。郭玟伶提醒，若是「淋巴結感染4顆以上」，或淋巴結感染3顆以下，並符合「腫瘤5公分以上」、「ki-67指數20%以上」、「腫瘤細胞分化程度第3級」其一條件，就可能是早期乳癌的高復發風險族群。

郭玟伶表示，早期乳癌治療透過術前輔助性治療、局部性治療及術後輔助性治療，國外研究發現，高復發族群術後輔助治療，使用賀爾蒙治療搭配細胞週期抑制劑，可降低3成以上復發風險，也有效減少遠端轉移。美國臨床腫瘤醫學會2022最新乳癌指引中，也將細胞週期抑制劑納入術後輔助性治療的選項之一。

曾令民、郭玟伶表示，該藥先前用於癌症第4期患者治療，國內有健保給付；去年於美國取得適用早期癌症藥證許可，衛福部食藥署今年5月剛核准，用於早期癌症目前是自費。

乳癌病友協會理事長黃淑芳本身也是乳癌病友，她18年前治療後，隔4年再復發，如今過了22年，依舊穩定用藥、定期追蹤，她鼓勵病友，面對復發問題，千萬不能放棄，目前治療選項多元，只要願意接受治療，都有治癒的可能，有任何困難可找醫師討論或向病友協會尋求幫助。

乳癌病友陳小姐（左二）出席記者會分享治療心路歷程，左起為乳癌病友協會理事長黃淑芳、林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶。記者許政榆／攝影
乳癌病友陳小姐（左二）出席記者會分享治療心路歷程，左起為乳癌病友協會理事長黃淑芳、林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶。記者許政榆／攝影
台北榮民總醫院外科部部主任曾令民表示，乳癌分類多，若屬於賀爾蒙陽性型高復發風險族群，有20至40%機率會復發。記者許政榆／攝影
台北榮民總醫院外科部部主任曾令民表示，乳癌分類多，若屬於賀爾蒙陽性型高復發風險族群，有20至40%機率會復發。記者許政榆／攝影

乳癌 癌症治療 患者

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