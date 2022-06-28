「我的命運是描述夢般的內心」 卡夫卡日記中譯本來台

「從文學的角度來看，我的命運其實很簡單。為了要描述那夢一般的內心生活，讓其他的事都變得無足輕重，而以一種可怕的方式枯萎，而且不斷地枯萎下去。別的事物永遠無法滿足我。」這是現代主義文學鼻祖、存在主義作家先驅卡夫卡(Franz Kafka)記載於日記的內心獨白，一百年後讀來仍令人揪心。商周本周出版「卡夫卡日記」是台灣第一部完整的中譯本，由負責過卡夫卡多部小說的姬健梅德文直譯。

卡夫卡自1910年開始寫日記，直到1923年、他過世的前一年為止，這也是他一生中最豐沛的創作時期。卡夫卡將日記視為書寫的第一依託，相較於在小說創作上的自我批判與掙扎，卡夫卡在日記中更為自由，得以釋放他「腦中的驚人世界」。洋洋30餘萬字日記中處處可見卡夫卡的靈感片段、塗鴉、筆記、未完成的殘稿、著名格言.......展現他眼中的荒誕世界，與如夢般的內心活動。

依據卡夫卡的遺囑，這些日記原本應當被焚燬，但遺囑執行人、也是卡夫卡的摯友布羅德並未遵從，而是將它們整理出版。這些日記是關於卡夫卡世界的第一手資料，讀者得以一窺20世紀最獨特的文學心靈，創作中種種魔幻意象與奇異邏輯，其源頭是從何而來。

卡夫卡1883年7月3日生於布拉格。他在大學修習法律，畢業後進入勞工保險局任職。受限於工作，卡夫卡幾乎只能利用深夜寫作，長期的精神疲憊與創作時間不足，成為他一輩子的困擾，也使他極少滿意自己的作品，甚至還未完成就被擱下，更不願意發表。在生前，卡夫卡僅出版了幾本短篇故事，雖然受到少數作家如里爾克的讚賞，但在文壇上並未引起反響。

1924年，卡夫卡因肺結核與世長辭，留下未完成的三部長篇小說、多篇短篇作品，以及大量的日記和筆記。他在遺囑中交代好友布羅德將這些遺稿全部焚燬，幸好布羅德並未遵從，反而將其一一整理出版。不到十年內，卡夫卡已經躋身20世紀文學最偉大的作家之列，被譽為「現代人精神困境最完美的闡釋者」，被認為是現代主義文學鼻祖，其魅力與影響力至今不衰。村上春樹形容卡夫卡「作品是歐洲文明的核心，更具有一種普世價值，屬於全人類」，漢娜．鄂蘭形容其文字「擁有揭露其內在結構的X光之力量」。