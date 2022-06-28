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獨／台鐵副局長搭莒光號 鐵道迷盼復駛舊山線
自1970年投入營運的台鐵摺疊門莒光號車廂將於明日起退役，今日從七堵開往新左營第521次列車將成為最後一班固定班表營運的摺疊門莒光號，台鐵局副局長馮輝昇也特地搭乘該車次，與民眾互動並發放新版時刻表，更有民眾向他表達盼能讓台鐵舊山線復駛、另有民眾希望能動態保存幾列摺疊門莒光號，待未來有一天能再搭乘。
記者實際搭乘，發現車上有半數以上乘客都是鐵道迷或特地來搭乘的民眾，許多民眾都想擠進特地加掛的客廳車，造成車廂裏外都擠滿人；此外，列車到站時也能發現月台上許多旅客狂奔到車頭前，與特製的莒光號復刻頭牌合影，站務員亦盡力維持秩序，提醒不要超越月台黃線。
家住樹林的丁家父子特地搭乘前來摺疊門末班莒光號521車次，留下父子間深刻的鐵道回憶。丁先生說，莒光號大多會停靠樹林站，所以摺疊門莒光號算是從小搭到大的車子，今日特地帶兒子來搭乘；年僅12歲的丁小弟則說，莒光號是自己最喜歡的台鐵車種，也很喜歡「親手開車門」的感覺。被問及為何不是比較喜歡最新款的EMU3000型列車，丁小弟答，因為太新了。
世新大學龔同學則是在車上用拍立得幫旅客留念，他會搭到終點站新左營、預計幫52位乘客留下回憶。他說，今天使用的拍立得年紀剛好跟莒光號車廂差不多，也是啟發這次影像計畫的靈感所在，拍下的照片之後預計會以線上攝影展或是小型展覽的方式呈現。此外，他也曾在2月時向台鐵租車、開行專列來舉辦個人展覽，盼能讓鐵道跟影像藝術創作結合，帶給參觀者不一樣的體驗。
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