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國光客運1812台北至南方澳路線 7月1日起停駛

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
國光客運昨公告1812台北至南方澳路線，7月起正式停駛。圖／國光客運提供
國光客運昨公告1812台北至南方澳路線，7月起正式停駛。圖／國光客運提供

受到疫情影響，國道客運運量大幅下滑，不堪虧損，國光客運昨公告1812台北至南方澳路線，7月起正式停駛。據了解，國光客運向公路總局申請停駛的路線有近10條，除了1812外，還有1778高雄到台東等路線。

國光客運表示，1812線疫情間運量就不好，一趟來回僅1點多人次搭乘，使用率可說是超級低，疫情爆發後，從去年6月就停駛至今，如今是正式停駛，若想去南方澳的民眾，可以換搭1811路線。至於1778路線，則預計明年元旦起停駛，屆時會以九人小巴的方式取代。

國光客運表示，這次申請停駛的路線都是使用率極低，且有替代性的路線，好讓乘客權益不至於會受到影響。

不過國光客運也提到，電價從七月調漲，對運輸業來講，經營成本壓力又再提升，尤其現在要推動電動巴士，每天24小時都有可能充電，萬物皆漲的時代，只有客運票價沒漲，只能繼續苦撐。

首都客運則表示，電動巴士夠至誠本高，業者配合政府政策進行汰換，無非是希望利用油價、電價的差異彌補成本，但如果電價越調越高，誘因就沒有了，呼籲政府應該針對公用事業，也就是電動公車充電給予優惠電價。

首都客運也提到，以現行電價來講，油價、電價大概差了3至4倍左右，電價和油價差距至少要在3成以下，業者才負擔得起。

電價 國光客運 疫情

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