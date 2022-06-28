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影／摺疊門莒光末班車發車了! 台鐵副局長與旅客同樂

聯合報／ 記者盧逸峰／新北即時報導
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車，副局長馮輝昇特地上車與旅客互動、合影留念。記者盧逸峰／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車，副局長馮輝昇特地上車與旅客互動、合影留念。記者盧逸峰／攝影

台鐵列車時刻將於明日起大幅調整，本次改點後將全數淘汰折疊門莒光號，台鐵也在最後一班固定班表營運莒光號、今日521次列車上加掛復刻頭牌以及客廳車作為「彩蛋」。副局長馮輝昇於鶯歌站上車，參觀客廳車廂並與旅客互動，更以有獎徵答方式發送新版時刻表，氣氛熱絡，並在中壢站下車。

台鐵521車次莒光號於15:38自七堵發車一路向南前進，預計在22:07抵達台南，22:45抵達新左營，車頭及車尾也掛上特製的「復古莒光號頭牌」，為國家鐵道博物館籌備處考據台鐵於1970年的設計，盼喚起大家對莒光號跨越世代懷舊的共鳴。

台鐵局說明，今日七堵開往新左營第521次列車將成為最後一班固定班表營運的折疊門莒光號，該次車於車頭及車尾將懸掛莒光號復刻頭牌以茲紀念，車尾附掛客廳車提供該班次旅客參觀，並可於車上蓋紀念戳章，客廳車設有瞭望台，請旅客確實遵守車上工作人員管制。

台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車，副局長馮輝昇特地上車與旅客互動、合影留念。記者盧逸峰／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車，副局長馮輝昇特地上車與旅客互動、合影留念。記者盧逸峰／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車，車頭及車尾特地掛上「復古莒光號頭牌」。記者盧逸峰／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車，車頭及車尾特地掛上「復古莒光號頭牌」。記者盧逸峰／攝影

台鐵

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