影／摺疊門莒光末班車發車了! 台鐵副局長與旅客同樂

台鐵列車時刻將於明日起大幅調整，本次改點後將全數淘汰折疊門莒光號，台鐵也在最後一班固定班表營運莒光號、今日521次列車上加掛復刻頭牌以及客廳車作為「彩蛋」。副局長馮輝昇於鶯歌站上車，參觀客廳車廂並與旅客互動，更以有獎徵答方式發送新版時刻表，氣氛熱絡，並在中壢站下車。

台鐵521車次莒光號於15:38自七堵發車一路向南前進，預計在22:07抵達台南，22:45抵達新左營，車頭及車尾也掛上特製的「復古莒光號頭牌」，為國家鐵道博物館籌備處考據台鐵於1970年的設計，盼喚起大家對莒光號跨越世代懷舊的共鳴。