奇美醫院統計 經食道心臟超音波有助CPR精進

奇美醫學中心急救團隊盼提高心肺復甦術執行品質，發現採用經食道心臟超音波掃描可適當引導調整壓胸位置，增加恢復自主心跳機率，病人存活率從2019年9.8%提升至去年16.51%。

奇美醫學中心急診醫學部主治醫師劉祐彰今天在院內衛教宣導會中表示，日前一名60歲男子在家感到胸口不適，隨即意識不清，家人馬上撥打119求救，並施作心肺復甦術（CPR），救護人員抵達現場後執行電擊，並將病人送至奇美醫學中心急診室。

劉祐彰表示，病人到院後仍未恢復心跳，急診醫師執行經食道心臟超音波掃描，發現CPR胸部按壓位置會壓迫到心臟出口，導致循環血流阻塞，經調整按壓位置，病人在數分鐘後逐漸恢復心跳，疾病診斷為急性心肌梗塞，急救團隊啟動經皮體外循環支持系統，會診心臟血管內科施作緊急心導管，住院20天後出院。

劉祐彰指出，台灣每年約有1萬8000多名急症病人於到院前發生心肺功能停止（OHCA），要成功搶救這類病人，必須完整串接每一個急救環節，提高心肺復甦術品質扮演舉足輕重角色。

劉祐彰表示，近年經食道心臟超音波逐漸在國外被應用於重症急救，在急救當下能持續對心臟掃描，並不干擾心肺復甦術與急救措施進行，除了即時監測壓胸狀況，如果位置不佳甚至壓迫心臟出口，可由超音波導引調整壓胸位置，改善血流循環，增加恢復自主心跳機率。

劉祐彰指出，透過經皮體外循環支持系統與低體溫療法、經食道心臟超音波等技術輔助，奇美醫學中心收治急症OHCA病人整體存活率逐年上升，從2019年的9.8%提升至2021年的16.51%，搭配後續急重症照護整合工作，協助提高病人回歸原來生活的機會。