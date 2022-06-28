照護智能創新研討會洗腎監控系統 智能止血帶成亮點
「院內外照護之智能創新研討會」下午在台南歸仁舉行，翔安生醫技術長胡翔崴說明「人工智慧物聯系統解決病患安全問題」，分享開發透析中低血壓多床監控系統應用成果；成大醫院護理師廖悅如介紹「智能止血帶」臨床實務應用；護聯資訊執行長姜仕春分享長照資訊管理系統案例。
胡翔崴表示，台灣洗腎人口比例全球第一，翔安生醫團隊針對血液透析過程經常發生的患者脱針洩漏、低血壓等狀況、甚至威脅生命。團隊投入研發7年見到成果；已與台南市立安南醫院合作臨床試驗兩年、導入系統e化半年，200多患者追蹤發現，低血壓發生率降低五成，減少醫療資源浪費、避免發生昏迷等嚴重後遺症，因效果顯著，正陸續其他醫院合作臨床試驗。
醫院急診室、加護病房及血液透析中心大量使用的止血帶，美國賓州曾統計60家醫院、1年內發生125件醫護人員「止血帶忘記鬆綁」，台灣也常發生透析病患止血帶未及時鬆綁，針對病房、洗腎機構問卷調查，竟然有多達三成醫護人員有曾經忘記移除止血袋的經驗。
護理師廖悅如指出，患者因護理師忘記拆除止血帶，可能造成血液循環受阻、組織壞死。近年有許多護理人員研究提醒裝置，例如音樂晶片，不過只能適用於意識清楚的病人，也都無法大量生產實際應用，一直沒有很好的解決方式。
直到成大資源支持護理創新，研發新式的止血帶。她介紹新開發的「智能止血帶」，投入兩年研發以3D列印製作，去年八月開始臨床測試，今年智能止血在三月完成技轉。
傳統一般止血帶成本一個50元左右，新開發的智能止血帶、目前單價高達1200元，不過業者表示，每個可以使用300次，換算成本其實很低，尤其只要能夠避免一次意外發生，節省下來的大量醫療資源，就遠遠超過付出的成本。
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