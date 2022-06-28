快訊

獨／林佳龍動作多 親綠人士曝「挺陳時中派」：心情有點急了

戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

照護智能創新研討會洗腎監控系統 智能止血帶成亮點

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南照護智能創新研討會，洗腎監控系統、智能止血帶成亮點。記者周宗禎／攝影
台南照護智能創新研討會，洗腎監控系統、智能止血帶成亮點。記者周宗禎／攝影

「院內外照護之智能創新研討會」下午在台南歸仁舉行，翔安生醫技術長胡翔崴說明「人工智慧物聯系統解決病患安全問題」，分享開發透析中低血壓多床監控系統應用成果；成大醫院護理師廖悅如介紹「智能止血帶」臨床實務應用；護聯資訊執行長姜仕春分享長照資訊管理系統案例。

胡翔崴表示，台灣洗腎人口比例全球第一，翔安生醫團隊針對血液透析過程經常發生的患者脱針洩漏、低血壓等狀況、甚至威脅生命。團隊投入研發7年見到成果；已與台南市立安南醫院合作臨床試驗兩年、導入系統e化半年，200多患者追蹤發現，低血壓發生率降低五成，減少醫療資源浪費、避免發生昏迷等嚴重後遺症，因效果顯著，正陸續其他醫院合作臨床試驗。

醫院急診室、加護病房及血液透析中心大量使用的止血帶，美國賓州曾統計60家醫院、1年內發生125件醫護人員「止血帶忘記鬆綁」，台灣也常發生透析病患止血帶未及時鬆綁，針對病房、洗腎機構問卷調查，竟然有多達三成醫護人員有曾經忘記移除止血袋的經驗。

護理師廖悅如指出，患者因護理師忘記拆除止血帶，可能造成血液循環受阻、組織壞死。近年有許多護理人員研究提醒裝置，例如音樂晶片，不過只能適用於意識清楚的病人，也都無法大量生產實際應用，一直沒有很好的解決方式。

直到成大資源支持護理創新，研發新式的止血帶。她介紹新開發的「智能止血帶」，投入兩年研發以3D列印製作，去年八月開始臨床測試，今年智能止血在三月完成技轉。

傳統一般止血帶成本一個50元左右，新開發的智能止血帶、目前單價高達1200元，不過業者表示，每個可以使用300次，換算成本其實很低，尤其只要能夠避免一次意外發生，節省下來的大量醫療資源，就遠遠超過付出的成本。

台南照護智能創新研討會，洗腎監控系統、智能止血帶成亮點。記者周宗禎／攝影
台南照護智能創新研討會，洗腎監控系統、智能止血帶成亮點。記者周宗禎／攝影

患者 護理師 成大醫院

延伸閱讀

1顆普拿疼殘留體內5年？藥師建議「服止痛藥5不原則」

慢性腎衰竭合併尿毒症 老太太不洗腎接受安寧療護離世

護理師休假3天卻逃回醫院 家中「離譜原因」引網驚呼：太過分

南科大廠25歲工程師太操見茶色尿 中西醫搶救免洗腎

相關新聞

影／最後一班摺疊門莒光號開出 鐵道迷擠滿送別：好懷念

台鐵局配合新車投入營運，自明日起進行時刻調整，本次改點後將全數淘汰摺疊門莒光號，最後一班固定班表營運莒光號521次列車，...

政院核定遊艇泊區發展計畫 5.51億預算推遊艇觀光

政院昨核定交通部提報的「遊艇泊區整體發展計畫」，總經費約5.51億元，將由港務公司以民間投資方式推動商港泊區建設營運，預...

影／奇萊北峰標示牌被拔惹眾怒 太管處與熱心志工修好了

海拔標高3607公尺的台灣百岳之一奇萊北峰，原先固定在三角點旁的標示牌遭人硬生生拔起，連日來引發眾怒。太管處人員今早與保...

影／台鐵全新時刻表走文青風 即日起開放索取

配合新採購城際列車及區間車投入營運，台鐵局將於明日起調整列車時刻，並印製冊本式時刻表10萬本，即日起在台鐵各大車站提供旅...

下午要注意！台南市慎防雷雨 11縣市大雨特報

最近幾天皆是上午炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態，中央氣象局今日14時42分發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分，台南...

國旅補助溫泉標章爭取列入 全台19溫泉區泡湯也可優惠

國內Omicron疫情嚴重，衝擊觀光產業發展，交通部觀光局「國旅振興計畫」預計7月15日上路。中華民國溫泉觀光協會理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。